Уборка урожая в Нагайбакском районе идет полным ходом

Ежедневно комбайнеры скашивают по 50 гектаров

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В этом году в селе Париж Нагайбакского района засеяли 5,8 тысячи гектаров. Сеяли пшеницу, ячмень, гречиху, овес и подсолнечник. Сейчас уборочная кампания в самом разгаре: комбайнеры ежедневно скашивают по 50 гектаров и более, работая от рассвета до заката, рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» фермер Федор Маркин.

По словам фермера, ежегодно уборку урожая планируют на середину августа. Но в этом году сроки сдвинулись из-за обильных дождей, и, например, уборку ячменя начали всего неделю назад. Но работы идут активно.

«Сказать, что у нас не хватает кадров, не могу. Гневить бога не буду. Все хорошо, но запасных „игроков“, как в спорте, у нас нет. Поэтому если кто-то выпадет из процесса, то будет непросто»,— отметил Федор Маркин.

О том, хороший получился урожай или плохой, фермер говорить не стал.

«Урожай прогнозировать не буду. Агрономы говорят, что пока зерно не придет на ток, говорить нельзя. Но территория засеяна огромная, работы еще непочатый край»,— сказал фермер.

А комбайнер Алексей Петров считает, что урожай будет нормальным, несмотря на обильные дожди.

«Большая часть территории уже просохла, конечно. Собираем по 50-60 гектаров за смену. Но местами до сих пор зайти не можем, много влаги, машины просто тонут»,— рассказал он.

Несмотря на все трудности, парижане надеются завершить уборочную кампанию вовремя и собрать достойный урожай.