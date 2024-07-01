В Челябинской области увеличили размер выплаты на ЖКХ для многодетных

Критерий нуждаемости изменили тоже

С 1 июля многодетные семьи Челябинской области начнут получать повышенную выплату на жилищно-коммунальные услуги: ее размер увеличили с 1552 рублей до 2500 рублей. Также изменится критерий нуждаемости, сообщает пресс-служба областного Минсоца.

«В Год семьи в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и по поручению губернатора Алексея Текслера изменено региональное законодательство. Благодаря этому значительно вырастет количество многодетных семей, которые получили право на финансовую поддержку из областного бюджета», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

С 1 июля выплата на услуги ЖКХ для многодетных увеличена до 2500 рублей.

Также изменен критерий нуждаемости. Выплата будет предоставляться многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную на территории Челябинской области (в 2024 году — 31 128 рублей). До сих пор финансовую помощь от государства получали только малоимущие семьи.

Оформить выплату можно в управлении социальной защиты по месту жительства, в МФЦ или через портал госуслуг. Деньги будут выплачивать ежемесячно, не позднее 26‑го числа месяца, следующего за месяцем назначения.

Если семья уже получает это пособие, его размер увеличат автоматически.

С 1 июля в Челябинской области начали принимать заявления на выплату 10 тысяч рублей к школе — деньги положены многодетным семьям с невысоким доходом.



Также с 1 июля 2024 года в Челябинской области увеличили размер ежемесячной региональной выплаты на второго ребенка.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о статусе и мерах поддержки многодетной семьи — документ гарантирует родителям определенный набор пособий и льгот.