В Челябинской области начали принимать заявления на выплату 10 тысяч рублей к школе

Деньги положены многодетным семьям с невысоким доходом

С 1 июля Минсоц Челябинской области начал принимать заявление на получение выплаты к школе. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей на ребенка. Деньги получат многодетные семьи, в которых доходы на одного человека не превышают 31 тысячу рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Новая ежегодная выплата на покупку школьной и спортивной формы введена по поручению губернатора Алексея Текслера. Таким образом область выполняет указ президента России о мерах поддержки многодетных семей.

Получить выплату можно на каждого ребенка-школьника, не достигшего возраста 18 лет, если доход в многодетной семье не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную на территории Челябинской области (в 2024 году — 31 128 рублей). Доход семьи учитывают за 12 месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем обращения.

Также семья должна иметь постоянную или временную прописку на территории Челябинской области.

«Деньги получат свыше 60 тысяч школьников из многодетных семей в Челябинской области», — заявила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Для оформления выплаты родители должны обратиться в управление социальной защиты по месту жительства и предоставить следующие документы:

— заявление;

— документ, удостоверяющий личность (паспорт);

— справку из школы;

— реквизиты счета для перечисления выплаты;

— удостоверение многодетной семьи.

Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Сроки могут продлить на 20 рабочих дней, если ведомство не успеет получить необходимые справки из других государственных организаций.

Деньги на счет семьи перечислят не позднее 26‑го числа месяца, следующего за месяцем ее назначения. Например, если выплату вам одобрят в июле, то деньги придут не позднее 26 августа.

В 2024 году обратиться за выплатой можно до окончания календарного года.

Пособие является ежегодным, в следующем году многодетные семьи смогут получить его вновь.

В январе 2024 году презиент РФ Владимир Путин подписал указ о статусе и мерах поддержки многодетной семьи — документ гарантирует родителям определенный набор пособий и льгот.



Также с 1 июля 2024 года в Челябинской области увеличили размер ежемесячной региональной выплаты на второго ребенка.