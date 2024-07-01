Выплата на второго ребенка в Челябинской области выросла до 14 706 рублей

Рассказываем, кому положены эти деньги и как оформить пособие

С 1 июля в Челябинской области меняется размер ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка. Он увеличен до 14 706 рублей, сообщает пресс-служба областного Минсоца.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется на вторых детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2022 года, в семьях, где среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. С 1 июля 2024 года эта сумма равна 31 128 рублям.

«С 1 июля 2024 года по решению главы региона размер выплаты увеличен до 100 процентов величины прожиточного минимума для детей и составит 14 706 рублей. Это позволит существенно повысить качество жизни семей с детьми», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Выплату можно получать, пока малышу не исполнится год. Оформить выплату можно на портале госуслуг, в отделении соцзащиты по месту жительства или МФЦ. Перечень документов минимальный. Большинство из них сотрудники соцзащиты соберут самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия.

Если подать заявление в течение трех месяцев со дня рождения ребенка, то пособие будет назначено с месяца рождения, если позднее, — то с месяца подачи заявления. Выплата производится не позднее 26‑го числа месяца, следующего за месяцем ее назначения, а далее ежемесячно до 26‑го числа включительно.

Если семья уже получает выплату, обращаться повторно за ней не нужно, размер выплаты с июля будет увеличен автоматически.

Сегодня выплату на второго ребенка получают более 3200 южноуральских семей.

Между тем с 1 июля в Челябинской области начали принимать заявления на выплату 10 тысяч рублей к школе — деньги положены многодетным семьям с невысоким доходом.

