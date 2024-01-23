Владимир Путин подписал указ о статусе и мерах поддержки многодетной семьи

Документ гарантирует родителям определенный набор пособий и льгот

Во вторник, 23 января, президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», который закрепляет федеральный статус многодетных семей и положенные им льготы.

В первом пункте указа говорится о том, что статус многодетной устанавливается для семьи бессрочно.

«Многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в тексте указа.

Однако льготы, которыми сможет воспользоваться такая семья, будут предоставляться до достижения старшим ребенком возраста 18 или 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации. Среди льгот, например, выплаты и пособия на детей, досрочный выход на пенсию, профессиональное обучение многодетных родителей.

В указе также перечисляются меры социальной поддержки, которые федеральные власти рекомендуют установить на уровне регионов: бесплатные лекарства для детей до шести лет, бесплатный проезд для школьников в городском и пригородном транспорте, бесплатное питание по месту учебы, 30% скидки при оплате услуг ЖКХ и другие.

В указе сказано, что предоставление социальной поддержки, предусмотренной этим документом, не должно привести к снижению имеющегося уровня помощи многодетным семьям, у которых есть такой статус по законодательству субъектов. При этом регионы вправе расширить категорию многодетной семьи с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.

Президент также поручил правительству установить единый образец удостоверения многодетной семьи и создать банк данных многодетных родителей, который поможет чиновникам на местах отслеживать социально-экономическое положение многодетных семей.