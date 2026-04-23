В Челябинской области серьезно подходят к подготовке IT‑специалистов

В «Школе 21» губернатор Алексей Текслер пообщался с молодежью, педагогами и родителями

Открытая встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера со студентами, преподавателями и родителями состоялась в «Школе 21» в рамках цифрового форума «на ТЫ с IT». Глава региона также осмотрел выставку «ИИ в образовании», где представили различные решения — от цифровых двойников до технопредпринимательства, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





В «Школе 21», которую открыли в августе 2024 года, будущих специалистов IT‑сферы обучают на реальных задачах крупных компаний и в формате «равный — равному». Первым выпускникам челябинского кампуса вручили сертификаты. Это Иван Жуков и Ева Цвас. Вскоре к ним присоединится еще 36 человек. С момента запуска кампуса через отборочные интенсивы прошло более 1600 человек, а на основное обучение поступили 456 участников, которые могут стажироваться в ведущих IT‑компаниях, вузах и на промышленных предприятиях региона.





«Залог успеха в том, что мы делаем ставку на людей и серьезно готовим кадры для IT‑отрасли. Как пример, „Школа 21“ — это совместный проект со Сбером и ЮУрГУ. Это не просто кампус, можно сказать, что это кузница кадров для региона, отрасли и всей страны. Искусственный интеллект — это то, что работает здесь и сейчас. Наша задача не просто идти в ногу со временем, а создавать тренды. У нашего региона для этого есть все. В первую очередь талантливые люди»,— отметил губернатор Алексей Текслер.





Обучение идет в вузах и колледжах, начинаясь со школьной скамьи. Протестировать IT-разработки в Челябинской области можно на разных киберполигонах — в МГТУ им. Носова, ЮУрГУ, ЧелГУ. Главным проектом в сфере образования Алексей Текслер назвал межуниверситетский кампус, который активно строят. Это фактически новый университет. У кампуса уже есть 40 индустриальных партнеров.





В регионе работают 232 аккредитованные Минцифры России IT‑компании. Более 600 разработок включены в реестры отечественного программного обеспечения. Более тысячи работников IT‑индустрии воспользовались льготной ипотекой. Есть и региональные бонусы.





ИИ поможет сделать образование адресным, считает губернатор Алексей Текслер. Глава региона отметил, что нейросеть может определить сильные стороны ребенка, и тогда процесс обучения будет персонифицирован.

«IT-образование должно быть сквозным. Это не просто урок информатики. Уже с детского сада ребенок должен понимать это направление. Наша задача — создавать инфраструктуру для развития у детей навыков в IT»,— отметил губернатор.





Для юных южноуральцев открыты IT-кубы, «Кванториумы», школы креативных индустрий. В «Школе 21» есть детский трек. При этом важно говорить детям о соблюдении цифровой безопасности и о том, чтобы они ни в коем случае не становились дропперами.





Алексей Текслер также рассказал о цифровой трансформации региона. Челябинская область является одним из лидеров этого направления в стране. В рамках федерального и регионального проектов связью и интернетом обеспечили более 320 отдаленных сел и деревень. 93% территории региона надежно покрыты мобильными сетями. Более 3 миллионов южноуральцев активно пользуются интернетом, в том числе государственными сервисами.





«Особая зона роста — это технологии искусственного интеллекта. Мы одними из первых в стране создали Совет по искусственному интеллекту, утвердили собственную стратегию развития ИИ. Челябинская область входит в топ‑3 регионов России по количеству внедренных ИИ‑решений на федеральном портале „Цифровой регион“. Эти решения качественно меняют нашу повседневную жизнь»,— сказал глава региона.





Около 30 региональных разработок на основе искусственного интеллекта успешно работают на практике, получили признание на федеральном уровне. Это умный трамвай с функцией контроля за состоянием дорожного полотна и обнаружения препятствий, автономный мобильный комплекс с фото- и видеофиксацией «Дозор‑М3», система мониторинга захламленности контейнерных площадок.





Челябинский форум «на ТЫ с IT» зарекомендовал себя как площадка для всестороннего обсуждения IT‑сферы. Мероприятие официально поддерживает Минцифры Российской Федерации и приглашает к участию другие регионы. Одной из ключевых задач организаторы ставят популяризацию IT, вовлечение молодых людей и более старшего поколения. На форуме также ищут тех, кто свою жизнь посвятит созданию IT‑продуктов и их разработке.

«Это сейчас массовая история, и уже трудно найти человека, который вообще не использует IT‑продукты в своей жизни. При этом многие сталкиваются со сложностями. Вопросы информационной безопасности и кибергигиены волнуют людей. Рекомендации нашего форума после всех круглых столов мы всегда направляем на федеральный уровень, чтобы корректировались программы обучения, в том числе в ведущих вузах нашей страны»,— отметил замгубернатора Челябинской области Александр Козлов.





Он же объявил, что Челябинская область заняла 2‑е место по цифровой трансформации и 3‑е место по количеству ИИ‑решений на федеральном портале «Цифровой регион». Кадровому вопросу уделяют внимание уже со школьной скамьи. Для учеников проводят «Уроки цифры» и «Цифровые ликбезы». Сфера IT стремительно молодеет, сказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития региона Игорь Фетисов.





«Если раньше всегда рисовали бородатых, волосатых программистов, системных администраторов, то сейчас это молодые ребята, которые уже могут программировать и создавать собственные продукты. Именно поэтому нам нужна энергия между этими двумя аудиториями — бизнесом и молодежью. IT и технологии искусственного интеллекта всем нам помогут сделать самое главное для нашей страны — повысить эффективность производства во всех отраслях»,— пояснил министр.

Четвертый цифровой форум «на ТЫ с IT» собрал более 3 тысяч участников. Это представители бизнеса, власти и науки, студенты и школьники. На круглых столах и дискуссиях обсудили ИИ в промышленности, городской среде и других сферах, рассмотрели создание ИИ‑помощников.





Для всех желающих узнать больше о технологиях провели мастер-классы, лекции и уроки, творческие лаборатории и квизы. Выставка «Интеллект будущего», организованная на площадке форума, представила различные разработки в IT‑сфере, в том числе уникальные новинки. Масштабное мероприятие стало местом старта новых идей и партнерств.