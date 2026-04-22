На форуме «на ТЫ с IT» в Челябинске презентовали новые цифровые решения

В Челябинске на форуме «на ТЫ с IT» компании, реализующие проекты в IT-отрасли региона, презентовали новые цифровые решения и разработки. В их числе — виртуальные тренажеры, умный дом, софт для роботов и многое другое. С экспозицией выставки ознакомился заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Возможность погрузиться в виртуальную реальность на форуме предоставила компания ИПП «ПромЭлектроМодуль».

«Мы разрабатываем виртуальные тренажеры для образовательных учреждений и бизнеса. Эти решения позволяют обучаться, знакомиться с производственными процессами, отрабатывать алгоритмы действий в условиях опасного производства», — пояснил руководитель отдела разработок Григорий Артемьев.

Производство расположено в Челябинске. Компания сотрудничает с ММК, «Сибуром», а также с учебными заведениями региона. Школы закупают оборудование для обучения технологиям виртуальной реальности. Минимальная стоимость тренажера в виде VR-очков начинается от 100 тысяч рублей, полный комплект стоит порядка 300 тысяч рублей.





Челябинский кузнечно-прессовый завод презентовал на выставке возможности своего AI-ассистента, умеющего работать не только с людьми, но и с роботами. Он применяется для упрощения планирования работы промышленных роботов, использует компьютерное зрение и многое другое.

НПО «Андроидная техника» на форуме представило опыт разработки и тиражирования решений на базе искусственного интеллекта. Компания является разработчиком ИИ-программ как для собственного производства, так и для бизнес-партнеров. Среди последних разработок — модуль экспортного контроля для вузов; смарт-модуль для инженеров, рассчитывающий стоимость чертежей; модуль для маркетинга и формирования пресс-релизов. Стоимость коробочного решения составляет около 1 млн рублей, индивидуальные проекты — еще дороже.





«Продолжаем работу над проектом „Теледроид“ — лучшей версией всем известного робота „Федор“. В отличие от предшественника, который работал на МКС, новый робот сможет функционировать за пределами космической станции. Планируется, что уже в этом году он отправится в открытый космос», — уточнил руководитель корпоративного университета НПО Андрей Литвин.

По его словам, активно развивается в компании и военное направление: ведется роботизация танков, военной техники и боевых машин. Именно военная сфера сегодня является драйвером развития искусственного интеллекта по аналогии с интернетом, который, если вспомнить, изначально появился для решения военных задач.

Отдельное внимание на выставке уделили применению цифровых технологий для обучения и развития детей. Программное обеспечение презентовала школа «Алгоритмика», а также челябинский разработчик и производитель интерактивного оборудования «Инновации — детям». С января 2026 года компания реализует проект «Родина в ладошках».





Программа ориентирована на изучение культур народов России, знакомство с традициями, костюмами и символикой страны, формирование представления о регионах, географии и выдающихся личностях.

«Можно, например, нарядить любого желающего в национальный костюм. Вот у нас есть марийский национальный костюм… Ребенок за счет крупной моторики осуществляет выбор объекта. Например, выбирает кокошник и переносит на девушку. Этот кокошник крепится на голове. Во-первых, идет развитие двигательной активности, а во-вторых, вовлечение в познавательную деятельность», — пояснил представитель компании.

Экшен на выставке устроила собака-робот, готовая выполнять любые команды оператора. Она не раз появлялась ранее на Международной выставке «Иннопром».





Напомним, всероссийский цифровой форум «на ТЫ с IT» проводится в Челябинске в четвертый раз. В этом году основная тема — внедрение и использование искусственного интеллекта. Мероприятие в день открытия собрало более 3 тысяч участников. На форуме было объявлено, что Челябинская область вошла в топ-3 регионов по эффективности ИИ-решений.