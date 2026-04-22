Цифровой образ Челябинска представили на форуме «на ТЫ с IT»

Нейросеть помогает делать жизнь южноуральцев комфортнее

Цифровые технологии сегодня активно применяют в строительстве, создании комфортной городской среды, более того — система «Умный дом» приходит в квартиры челябинцев, помогая решать бытовые задачи в режиме реального времени. На круглом столе «ИИ в городской среде» в рамках форума «на ТЫ с IT» эксперты обсудили перспективы использования технологий ИИ для повышения качества жизни горожан.

Представитель «Челябоблинвестстрой» Александр Федяев рассказал о цифровой системе, которая автоматизирует проверку КАЦ (конъюнктурный анализ цен) в строительстве. Ранее этот процесс занимал до 30 дней, теперь достаточно одного дня. Подрядчики загружают документы в систему, а алгоритмы автоматически проверяют данные ценообразования компаний, стоимость материалов и выявляют несоответствия в сметах.

«Искусственный интеллект указывает на слабые места, отправляет замечания и сохраняет всю историю взаимодействия с подрядчиком, что упрощает контроль в сфере строительства и снижает количество ошибок», — пояснил Александр Федяев.





По словам сооснователя и директора по развитию Napoleon IT Сергея Белоклокова, ИИ активно применяется для контроля строительных работ. С помощью видеокамер разработанная компанией система отслеживает соблюдение сроков работ и стандартов, фиксирует отклонения и формирует отчеты для заказчиков. Кроме того, цифровые технологии используют в лабораториях для контроля испытаний строительных материалов, что также снижает влияние человеческого фактора и повышает качество продукции.





В рамках круглого стола эксперты представили цифровой образ Челябинска — экспериментальный проект, направленный на переосмысление городской среды. Как отметил Дмитрий Погорелов из регионального Центра компетенций по вопросам городской среды, такие инициативы помогают активизировать участие жителей в развитии территорий.





«Ежегодно проводится Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Разрабатываются заявки от регионов проектными группами. В этом году мы подаем заявку по городу Коркино. Проект выполнен с применением технологий ИИ. Ранее также участвовали в визуальном преображении территории возле православного собора в Каслях. Целая команда архитекторов работала над этим проектом», — уточнил Дмитрий Погорелов.

По его словам, даже если проекты в рамках создания комфортной городской среды не побеждают в конкурсах, важно то, что они запускают на местах диалог с жителями о необходимости преобразования территории.

О том, как «цифра» приходит в дом каждого из нас, на форуме рассказали представители «Голос. inSmart». Команда презентовала потенциал системы «Умного дома», которая уже используется в домах Челябинска. Решение позволяет дистанционно управлять освещением, отслеживать утечки воды, контролировать температуру.





Система интегрируется с популярными цифровыми сервисами. Все данные обрабатываются на российских серверах, что обеспечивает независимость от зарубежных технологий и сбоев. Директор по развитию «ИнсмартАвтоматика» Алексей Усков подробнее остановился в ходе круглого стола на разработке новых сервисов и решений на основе ИИ. Практики муниципальных образований в работе технологий ИИ презентовал на форуме заместитель главы города Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев.





В целом участники форума сошлись во мнении, что внедрение искусственного интеллекта ускоряет процессы в строительстве, повышает качество городской среды и открывает новые возможности для развития региона.

