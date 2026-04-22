ИИ помогает челябинскому бизнесу повышать экономические показатели

Предприятия поделились своим опытом использования нейросетей

В Челябинске на цифровом форуме «на ТЫ с IT» провели круглый стол «Новые рубежи промышленности: ИИ как двигатель перемен». Предприятия региона представили кейсы по использованию искусственного интеллекта, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Современные технологии позволяют повышать экономические показатели.

«Внедрение ИИ — это тренд, который определяет конкурентоспособность предприятий. Искусственный интеллект повышает производительность труда, снижает себестоимость. Это инструмент достижения технологического лидерства», — сказал первый заместитель министра промышленности Челябинской области Илья Клюшин.

Руководитель отдела экспертного сопровождения и специальных проектов ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» Иван Астафьев перечислил различные сервисы, обеспечивающие автоматизацию и роботизацию, контроль качества, видеоаналитику, сокращение ручных операций. Эксперт отметил, что внедрение цифровых технологий в промышленности способствует существенному повышению производительности труда.

«Мы смотрели на конкурентов, внедряющих платформенные решения в области генеративного искусственного интеллекта. Нужна скорость принятия решений. Мы выбираем платформу и оператора для обеспечения бесперебойной работы», — отметил начальник центра ИИ компании «ММК-Информсервис» Дмитрий Муравьев.

Комбинат активно использует современные технологии, в частности сервисы прогнозирования, оптимизации, компьютерного зрения и машинного обучения. Разработки компании используют другие организации. Дмитрий Муравьев перечислил применяемые технологии. Это автоматическая система определения запасов спецодежды и средств индивидуальной защиты, анализ вывода стальковшей в ремонт, математическая модель прогнозирования доставки готовой продукции и отслеживание вагонов в пути, контроль состояния палетного парка, а также сервис защиты интеллектуальной собственности, когда конкурентов отслеживают на плагиат.

Особое внимание ММК уделяет разработке ИИ-помощника сотрудника.

«Корпоративная база знаний имеет большое влияние и потенциал. Разрабатываем сервис для сокращения времени поиска информации и повышения качества принятия решений. Задача непростая, потому что есть документы с грифом „секретность“. Тестирование положительное. Обратная связь от бизнеса тоже хорошая», — пояснил представитель компании.

Дмитрий Муравьев отметил, что ИИ не заменяет человека, потому что пока сохраняется невысокое доверие к нейросетями. У них наблюдаются сбои. Цель внедрения ИИ — помощь в адаптации новых работников. Наставника заменяют лишь на определенный процент.

«Хотим мы или нет, но искусственный интеллект уже внедряют наши сотрудники. Они используют различные бесплатные сервисы, например для распознавания документов, задают вопросы. Информация может уходить за границу», — заявил заместитель директора «ДСТ-Урал» по ИТ Эдуард Калинин.

На тракторном заводе уверены, что внедрять ИИ должна внутренняя команда и аналитики-инженеры. Это решит основные проблемы — отсутствие стратегии и сложности интеграции. Кроме того, не будет полярных мнений насчет технологий. ДСТ использует анализы договоров для юридической службы и работы сотрудников, сервис структурирования информации.

Андрей Бедель, директор по развитию производственной системы автомобильного завода «Урал», сообщил, что предприятие к 2030 году планирует достичь цифровой зрелости на уровне 85%. С 2019‑го автозавод перешел на отечественное программное обеспечение. Среди применяемых сервисов — автоматическая передача данных, работа с закупками, складами и персоналом. ИИ может определять номер и цвет машины для работника и отслеживать скорость передвижения по территории предприятия.

НПО «Андроидная техника» развивает ИИ в нескольких направлениях. Специалисты проводят трансформацию образования, производства и операционной деятельности.

«Сейчас мало уметь пользоваться ИИ, должно быть продуктовое видение, мышление. Нейронная сеть умеет многое, но важно правильно это применять. Наши программисты, применяя вайб-кодинг, становятся архитекторами кода, они формируют задачи, а ИИ генерирует код. Это ускоряет деятельность отдела разработки», — сказал руководитель корпоративного университета НПО Андрей Литвин.

В сфере обучения сотрудники предприятия помогают студентам на практике освоить ИИ‑технологии. Компания разработала сервисы для автоматического проведения НИОКР. ИИ‑агенты помогают составлять отчеты, генерировать техзадания, составлять пресс-релизы, анализировать чертежи, определяя трудовые и временные затраты.

Всероссийский цифровой форум «на ТЫ с IT» проводится в Челябинске в четвертый раз. В этом году основная тема — внедрение и использование искусственного интеллекта. Мероприятие, собравшее 3 тысячи участников, разделили на два трека — для бизнеса и молодежи, чтобы рассмотреть технологии с разных сторон. Форум объединяет предпринимателей, представителей власти и научного сообщества, школьников и студентов. Участники делятся опытом и рассматривают новые возможности.