В Челябинске открылась бесплатная «Школа 21» для подготовки ИТ-специалистов

Южноуральцы смогут получить здесь востребованные профессии

На территории студенческого городка ЮУрГУ в Челябинске открылась 13-я в стране школа цифровых технологий «Школа 21». Это образовательный проект Сбера, где будут готовить специалистов в востребованных ИТ-профессиях. В открытии «Школы 21» приняли участие председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и ректор ЮУрГУ Александр Вагнер, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Гостями церемонии открытия школы стали основатель РМК Игорь Алтушкин и генеральный директор ЧКПЗ Андрей Гартунг. ЧКПЗ, отметим, представил промышленного робота-манипулятора. Их производство открылось в этом году в Челябинске на первом в России Заводе роботов.



Проект реализуется Сбером в партнерстве с правительством Челябинской области и Южно-Уральским государственным университетом по поручению президента России. Попасть в эту школу могут все желающие с 17 лет. Для обучения создан современный кампус площадью более 3 500 квадратных метров.

В дизайне кампуса «Школы 21» нашли отражение природа и история региона. Три кластера с рабочими пространствами по 70 мест каждый названы в честь нацпарков — «Таганая» и «Зюраткуля» и заповедника «Аркаим». А в интерьере переговорных комнат отражены знаменитые уральские самоцветы — малахит, яшма, лазурит, родонит. В кампусе — две кухни, зоны с настольными играми, теннисом и футболом, приставками. На шестом этаже обустроена яркая терраса, где можно и отдыхать, и работать.

«Должен отметить, что ваш кампус полностью отражает особенности региона, ваши самые звездные места. Это была идея губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера, которая успешно воплотилась в оформлении кампуса», — оценил результат работы глава Сбера Герман Греф.

Что касается интеллектуального наполнения, этот образовательный проект позволит усилить развитие кадрового потенциала в ИТ сфере региона.

По словам главы региона Алексея Текслера, выпускники «Школы 21» будут востребованы во многих компаниях, ведь практически везде сегодня внедряются ИТ-технологии.

«У нашего региона мощные, сильные компетенции в прошлом в металлургии, атомной отрасли, мы крупный агропромышленный регион. Но движение вперед невозможно без современных, инновационных, цифровых, „умных“ решений. Мы хотим новых компетенций. Хотим, чтобы все самое лучшее, что есть во всех отраслях, базовых для нас, было с лучшими компетенциями, а значит, максимально эффективно. И „Школа 21“ позволит нам воспитать профессионалов, которые с этим однозначно справятся», — отметил на открытии Алексей Текслер.

Он выразил благодарность Сберу и Герману Грефу, который поверил в Челябинск, и добавил, что «Школа 21» — это «проект про будущее»:

«Школа 21 позволяет получить и развить, помимо специальных, такие компетенции, как стрессоустойчивость, командообразование, открыть в себе новые уникальные способности, и это тоже дает определенный импульс для развития региона».

Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер также отметил, что «Школа 21» дополнит программу вуза.

«Уверен, „Школа 21“ закроет потребности в том инструментарии, которого в нашем университете не хватало для воспитания отраслевых лидеров: это цифровые инструменты, это работа с большими данными, программирование и еще большой и сложный перечень компетенций».



Впрочем, это еще вопрос, кто кому даст больше, заметил глава Сбера. Герман Греф решительно отказался сравнивать «Школу 21» в Челябинске с аналогичными образовательными учреждениями в стране.

«Здесь школа абсолютно особенная. Прежде всего, в связи с тем, что своим появлением она обязана коллаборации федерального министерства, региона, вуза и бизнеса. Такого нигде прежде у нас не было. И второй момент. Челябинск — город с уникальной, очень развитой инженерной компетенцией. У вас огромное количество предприятий, которые обладают мирового уровня конкурентоспособностью. Здесь будет огромный спрос на кадры «Школы 21», — сказал Герман Греф.

Он выразил уверенность, что, работая в таком сильном инженерном регионе, и сама школа получит мощный трансформационный эффект.

«Я думаю, будет огромное влияние со стороны индустриальных компаний и компаний, которые занимаются разработкой интеллектуальный сервисов. Уверен, мы получим здесь целый букет новых специальностей и разработаем как предложение для наших студентов по всей стране. Так что тут большой вопрос, кто кому больше даст: „Школа 21“ Челябинску или Челябинск „Школе 21“», — добавил глава Сбера.

Поступление в «Школу 21» не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Отбор объявляли в апреле. Заявки на обучение подали 1 504 человека. 60% участников — из Челябинска и Челябинской области, 40% — жители Свердловской области, Тюмени, Санкт-Петербурга, Уфы, Сочи и других городов России.

Интенсив для первой группы стартовал 26 августа. Его проходят чуть менее 200 человек, в том числе учителя биологии и химии, строители, экономисты и... пекари.

«Знал, что школа есть в других городах. В какой-то момент реклама появилась, оказалось, что в Челябинске она тоже открывается. Сразу же записался. Все нравится, круто, интересно. Захотел повысить свои знания программирования. Раньше немного этим занимался. Здесь опыта наберусь больше, потому за интенсив дается сразу много знаний. Хочу работать в Data Science, это обработка данных нейросетями, статистика», — рассказывает Владимир.

Средний возраст участников составляет 24 года, а самому взрослому — 55 лет. Девушек немало: 38% от всех участников. Отмечается также, что 50% из участников первого отбора до поступления в «Школу 21» программировать даже не пробовали.

«Хочу стать суперкрутым профессионалом. Серьезно! Пришла, чтобы развиться как специалист в ИТ. Я еще год назад видела новость про „Школу 21“, подумала, что это не для меня. А потом, когда узнала о кампусе в Челябинске, решила записаться. Направление пока не выбрала, хотела на робототехнику, но дальше определюсь», — поясняет Юлия.

Девушка также отметила, что в кампусе царит дружеская атмосфера. Собралось настоящее комьюнити людей, которые заряжены ИТ. Нет соперничества, все сотрудничают и работают над одной целью — расти в сфере ИТ. И такая синергия, по ее словам, помогает развитию.

Всем счастливчикам предстоит максимальное погружение в сферу ИТ на 26 дней. Без выходных. И каждую неделю — экзамены. Ребята смогут учиться друг у друга и проверять друг друга. Будут устраивать и командные проекты, причем состав команд каждый раз будет миксоваться.

На учебу в «Школу 21» в итоге попадет треть из прошедших интенсив. Список на зачисление сформируют через рекомендательный сервис. Обучение будет проходить на отечественной цифровой образовательной платформе, которую Сбер разработал специально для этого проекта. Программа при этом может быстро адаптироваться под актуальные запросы рынка. За полтора-три года, в зависимости от направления, участники проекта смогут стать компетентными ИТ инженерами, программистами, ML инженерами, инженерами по разработке, менеджерами ИТ проектов, аналитиками, джуниор и мидл-разработчиками.

В «Школе 21» используется методика обучения «равный равному» — без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над практическими проектами.

Кампус будет открыт 24 часа семь дней в неделю, чтобы участники проекта смогли выстроить комфортный для себя график. Обязательная часть обучения — практика в ИТ-компаниях. В конце обучения каждый получит сертификат о прохождении «Школы 21». И уже через год каждый участник может выйти на стажировку, поскольку будет владеть минимум тремя востребованными языками программирования.

В этом году планируют набрать группу для еще одного интенсива, а затем будут проводить по пять таких отборов в год. В планах — выпускать не менее 225 специалистов ежегодно. По опыту школ цифровых технологий в других городах, 100% выпускников трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах.