В Челябинске начался Всероссийский цифровой форум «на ТЫ с IT»

Двухдневное событие объединяет бизнес, власть, вузы и молодежь

Всероссийский цифровой форум «на ТЫ с IT» начался в Челябинске. Он проходит на Южном Урале уже в пятый раз, и в этом году он объединил 3 тысячи участников. На мероприятии заявлены два трека — для бизнеса и молодежи. Основная тема — применение искусственного интеллекта. Упор делается на практику, поэтому участников ждет множество мастер-классов и уроков, творческих лабораторий и квизов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Форум является уникальной коммуникационной площадкой. Он объединяет государство, бизнес, научное сообщество и молодежь. Главный упор мы делаем на практику. Мы не про лекторий, а про практическое применение», — отметил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Он подчеркнул, что в отличие от специализированных IT-форумов, направленных на программистов и разработчиков, это мероприятие является междисциплинарным. Технологии рассматривают как практические инструменты для реализации разных задач — от построения карьеры до оптимизации производства.

22 апреля с 10 до 14 часов работает подкаст-студия. Ее гости расскажут о тенденциях IT-сферы. После этого, с 14:00 до 16:20, можно увидеть торжественное открытие форума, награждение победителей в номинации «Женщины в цифровизации» и конкурса молодежных IT-проектов, дискуссию «на ТЫ с ИИ» о внедрении искусственного интеллекта в госсекторе, промышленности, городской среде и образовании.

23 апреля с 15:10 будет транслироваться открытая встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с молодежью, педагогами и родителями. Участники встречи обсудят использование искусственного интеллекта в образовании, строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске, работу «Школы 21».