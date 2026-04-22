Челябинская область вошла в топ‑3 регионов по эффективности ИИ‑решений

Нейросети используют в различных сферах

Челябинская область заняла третье место среди всех регионов России по количеству внедренных решений с использованием искусственного интеллекта, которые доказали свою эффективность. На портале «Цифровой регион» их опубликовано 24. Общее число сценариев использования искусственного интеллекта достигло 26. Об этом во время форума «на ТЫ с IT» объявил заместитель губернатора Александр Козлов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Это отличный результат. Мы внедрили большое количество решений. Они работают в медицине, начинается их активное использование в образовании. Мы видим примеры конкретных решений в сфере экологии», — отметил вице-губернатор.

Внедрение ИИ на транспорте позволило сократить время в пробках и снизить аварийность. В социальной сфере голосовые роботы и чат-боты повысили доступность госуслуг и снизили издержки.

В регионе становится все больше успешных компаний, которые внедряют у себя современные технологии, чтобы быть конкурентоспособными. Замгубернатора отметил применение ИИ в работе ММК и ЧКПЗ. «ДСТ-Урал» и автозавод «Урал» создают беспилотную технику.

«Нам очень нравится эта гонка за право называться самыми современными IT-компаниями, которые умеют применять самые современные технологии. Южный Урал всегда был опорным краем державы, выпуская то, что нужно нашей стране для победы, чтобы быть передовыми. Сейчас идет внедрение технологий искусственного интеллекта», — отметил Александр Козлов.

При активном развитии IT-сферы важно иметь компетентные кадры. Поэтому и проводится уже в четвертый раз форум «на ТЫ с IT», который организован по поручению губернатора Алексея Текслера. Мероприятие привлекает людей в отрасль. В регионе 7 вузов и 20 колледжей готовят специалистов. Вице-губернатор сказал, что удалось преодолеть кадровый голод и сейчас ситуация не такая критичная. Теперь важно, чтобы знания выпускников были на высоком уровне.

«Мы проводим форум, понимая, что цифровые технологии являются очень полезным инструментом, который меняет нашу жизнь, делает ее лучше, быстрее, понятнее, эффективнее. Многие решения, выработанные на прошлых форумах, уже нашли свое практическое применение», — сказал Александр Козлов.

Вице-губернатор отметил, что Челябинская область по итогам 2025 года заняла второе место в рейтинге регионов по цифровой трансформации. Это отражение работы команды правительства под руководством губернатора Алексея Текслера.

Челябинская область одной из первых в стране утвердила собственную стратегию развития искусственного интеллекта, учитывающую индустриальный профиль региона. Сформирован и активно работает Совет по искусственному интеллекту под председательством губернатора, который координирует внедрение технологий во всех отраслях.