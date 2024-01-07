В Челябинской области прошли богослужения в честь Рождества Христова

Они состоялись в ночь с 6 на 7 января

В ночь с 6 на 7 января в храмах Челябинской области прошли торжественные богослужения в честь православного праздника Рождества Христова. В столице Южного Урала в Свято-Симеоновском кафедральном соборе митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Божественную литургию, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.



«За богослужением был прочитан отрывок из Евангелия, в котором говорится о приходе в Иерусалим волхвов (восточных мудрецов). Они проделали большой путь, чтобы поклониться пришедшему в мир Спасителю. После евангельского чтения митрополит Алексий огласил Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. А перед причащением верующих клирик Свято-Симеоновского собора иерей Андрей Григорьев зачитал Рождественское послание митрополита Челябинского и Миасского Алексия», — рассказали в пресс-службе.

Правящий архиерей поздравил всех православных с праздником Рождества Христова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, охрану общественного порядка во время праздника обеспечили свыше 700 сотрудников органов внутренних дел. Содействие полицейским оказали коллеги из Росгвардии, представители добровольных народных дружин, казачества и работники частных охранных предприятий. Мероприятия прошли без происшествий.

В регионе провели 153 рождественских мероприятия, в которых приняли участие более 22 тысяч жителей Челябинской области.