В парке Челябинска пройдут детские Рождественские гуляния

Для горожан приготовили викторины, народные игры и забавы

Сегодня, 7 января, в Челябинске в парке имени Ю.А. Гагарина пройдут детские Рождественские гуляния. Горожане могут принять участие в народных играх и забавах, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.



В парке имени Ю.А. Гагарина сегодня пройдет праздничный концерт, шествие с Вифлеемской звездой, рождественские колядки, викторины, мастер-классы для детей, колокольный фестиваль, хороводы, народные игры и забавы.

Как уточнили в пресс-службе, праздник состоится в лучших рождественских традициях. Он начнется в 12.00.

Мероприятие пройдет при поддержке фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».

Напомним, в ночь с 6 на 7 января в храмах Челябинской области прошли богослужения в честь Рождества Христова. В них приняли участие более 22 тысяч южноуральцев. С праздником православных жителей региона поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.