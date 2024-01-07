В Челябинской области стартовали Рождественские елки губернатора

До 14 января их посетят 12 тысяч детей

В воскресенье, 7 января, в Челябинской области стартовали Рождественские елки губернатора. Первая прошла сегодня в Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки. Мероприятие и последовавший за ним мюзикл «Двенадцать месяцев» посетил глава региона Алексей Текслер.

«От всей души поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Рождество — это особый, добрый, семейный праздник, когда каждый из нас ждет рождественского чуда. Это праздник, который дарит нам веру в счастье и любовь. Дорогие ребята, будьте целеустремленными, хорошо учитесь, любите своих родителей, они хотят для вас всего самого-самого лучшего. С Рождеством, всех благ и успехов, пусть Бог хранит ваши семьи», — поздравил собравшихся в зале Алексей Текслер.

Гостями Рождественской елки стали дети из малообеспеченных семей, домов-интернатов, учащиеся православной гимназии, дети-инвалиды, дети-сироты, одаренные дети, победители творческого конкурса «Рождественская сказка», дети военнослужащих. Для детей с нарушением зрения организовали тифлокомментирование программы (лаконичное емкое словесное пояснение происходящего для незрячих и слабовидящих людей).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий наградили победителей регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка».

«Всех поздравляю с Рождеством Христовым и Новым годом. В эти дни мы вступаем с особой надеждой и верой, с желанием, чтобы наша жизнь стала лучше. У нас есть прекрасная возможность обратиться к Богу. От всей души желаю всем семейного благополучия, доброго здоровья, успехов в работе и учебе, продолжайте также горячо любить нашу большую Родину», — сказал митрополит Алексий.

Рождественские елки губернатора будут идти до 14 января. В рамках рождественской кампании запланированы 45 представлений. Их посетят дети из 43 муниципалитетов.

В городах области спектакли представят лучшие театры региона: Новый Художественный, Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского, Камерный и Молодежный театры, центр искусств «Театр+Кино» г. Челябинска, Озерский театр драмы и комедии «Наш дом», Магнитогорский драматический театр и Магнитогорский театр оперы и балета, Златоустовский театр «Омнибус», Озерский театр кукол «Золотой петушок», центр искусств «Театр+Кино» Верхнего Уфалея. Новогодние представления посетят 12 тысяч детей.