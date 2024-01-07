Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Рождеством Христовым

По его словам, в этот светлый праздник всегда совершается чудо

Сегодня, 7 января, православные христиане отмечают Рождество Христово. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с этим светлым праздником. Он отметил, что в Рождество каждый ждет чуда, и оно всегда совершается, потому что любовь и искренняя вера позволяют преодолевать любые трудности.

«В Челябинской области живут представители разных религий, но уважение друг к другу и преданность нашей общей Родине помогают людям на протяжении столетий жить в мире и согласии. Пусть гармония и взаимопонимание всегда царят на Южном Урале, а любовь и забота согревают каждый дом»,— сказал Алексей Текслер.

Глава региона пожелал всем, кто празднует Рождество Христово, светлого праздника.

Рождество Христово начали отмечать еще на Руси. В Российской империи Рождество было государственным праздником и официальным выходным днем. После 1929 года выходные в религиозные праздники отменили, и снова нерабочим днем Рождество стало с 1991 года.