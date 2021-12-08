В челябинском микрорайоне Ньютон построят вторую школу

Это может занять порядка двух лет

В растущем микрорайоне Челябинска Ньютон, где живет очень много семей с детьми, будет построена вторая школа. Ее строительство во время горячей линии с южноуральцами в среду, 8 декабря, анонсировал глава Челябинской области Алексей Текслер.

«В среднем строительство одной школы обходится в 1,5 млрд рублей. Сегодня область для строительства школ использует разные финансовые инструменты. Например, мы являемся первым регионом в России, который использует для строительства школ инфраструктурные облигации. Школа в Ньютоне будет построена по принципу концессии с ВЭБ.РФ. Мы уже подали все документы на отбор. И у меня есть четкое понимание, что мы этот отбор пройдем. Это случится уже в ближайшее время. И со следующего года школу в Ньютоне мы начнем строить. Нормативный срок строительства школы — 1,5—2 года. И мы обязательно это сделаем», — заявил губернатор.

Напомним, в начале этого года при зачислении детей в первый класс мест на всех не хватило. Учеников пришлось распределять по другим школам в округе.

Ранее сообщалось, что правительство Челябинской области планирует заключить соглашение с госкорпорацией ВЭБ.РФ для привлечения финансирования для строительства пяти школ в новых районах Челябинска и Магнитогорска.

В ноябре в Челябинске завершили строительство школы на 1100 мест в Академ Riverside. Сегодня школа проходит аккредитацию. Занятия в ней начнутся уже во втором полугодии.

Также Алексей Текслер анонсировал строительство нового садика и еще одной школы в микрорайоне Чурилово.