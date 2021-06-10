ВЭБ.РФ поможет построить пять школ в Челябинской области

Общая сумма инвестиций в социальные объекты превысит 6 миллиардов рублей

«Мы проговаривали, что объем софинансирования федерального правительства составит 60% от общей суммы. Далее в отсроченной перспективе будет доплата регионального бюджета 40% в рамках концессионного соглашения. При средней стоимости школы в 1,2 млрд рублей — 1,3 млрд рублей, умножив на пять эту сумму, получим размер инвестиций в 6,5 млрд рублей. Магнитогорск хочет построить еще одну школу. Они готовят этот проект, мы их будем поддерживать. Так что школ может быть не пять, а шесть»,

— рассказала Ирина Гехт.