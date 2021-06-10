Правительство Челябинской области планирует заключить соглашение с госкорпорацией ВЭБ.РФ для привлечения финансирования для строительства пяти школ в новых районах Челябинска и Магнитогорска. Об этом ИА «Первое областное» сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
Проекты строительства школ уже готовы, их стоимость уточняется, рассказала Ирина Гехт. Проектные документы по каждой школе в июле будут принимать участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств. Концессионные соглашения будут рассчитаны минимум на десять лет. Общий объем финансирования — примерно 6,5 млрд рублей. 60% от этой суммы покроет грант из федерального бюджета, остальные средства в течение десяти лет направит Челябинская область.
«Мы проговаривали, что объем софинансирования федерального правительства составит 60% от общей суммы. Далее в отсроченной перспективе будет доплата регионального бюджета 40% в рамках концессионного соглашения. При средней стоимости школы в 1,2 млрд рублей — 1,3 млрд рублей, умножив на пять эту сумму, получим размер инвестиций в 6,5 млрд рублей. Магнитогорск хочет построить еще одну школу. Они готовят этот проект, мы их будем поддерживать. Так что школ может быть не пять, а шесть», — рассказала Ирина Гехт.
Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в рамках концессионных соглашений в регионе планируют построить четыре школы в Челябинске и одну в Магнитогорске. Новые здания образовательных организаций в столице Южного Урала появятся в микрорайоне Парковый (33-й и 34-й микрорайоны), в Парковом-2 и в Ньютоне (20-й микрорайон). Еще одна школа появится также в новом жилом микрорайоне Магнитогорска. Земельные участки под строительство сформированы и переданы в собственность Челябинской области. Регион включился в работу на получение федерального софинансирования для строительства школ по инициативе губернатора Алексея Текслера. Как заявил в обращении к Заксобранию глава региона, в Челябинской области за ближайшие три года построят 22 школы. Возведение трех объектов — в Челябинске, Кунашаке и Верхнеуральске — завершится уже в 2021 году.
Реализация проектов по строительству школ в регионах через механизм концессии будет вестись через дочернее общество группы компаний «Просвещение» — ООО «ПроШкола». Это утвержденный правительством РФ концессионер, с которым субъектам РФ и муниципальным образованиям можно заключать концессионные соглашения без конкурса. На Петербургском международном экономическом форуме ВЭБ.РФ объявил о вхождении в капитал «ПроШколы», ее ключевым финансовым партнером планирует выступить Сбер.
Еще шесть социальных объектов — три школы и три детских сада — в Сосновском районе Челябинска построят по механизму инфраструктурных облигаций. Их разместит госкорпорация ДОМ.РФ. Компания предоставит полученные средства в виде льготных займов под 3,5% годовых на 15 лет. Гарантировать возвратность средств будет бюджет Челябинской области.
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