В Челябинске завершили строительство школы на 1100 мест в Академ Riverside

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов рассказал, когда учреждение примет первых учеников

В Челябинске новая школа на 1100 мест в микрорайоне Академ Riverside примет первых учеников в ноябре 2021 года. Строительные работы завершены, учреждение проходит лицензирование. Об этом ИА «Первое областное» 3 ноября сообщил министр образования и науки региона Александр Кузнецов.

«Сейчас идет процедура лицензирования. После ее окончания зайдут дети. Ориентировочно они смогут приступить к занятиям в ноябре», — рассказал ИА «Первое областное» Александр Кузнецов.

Сдача школы в эксплуатацию была запланирована на 2022 год, но губернатор Алексей Текслер потребовал максимально ускорить работы. На достройку школы в Академ Riverside в Челябинске направили 270 миллионов рублей. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Запуск новой школы в Академ Риверсайд к началу текущего учебного года анонсировал и министр образования Челябинской области Александр Кузнецов. Предполагалось, что целые классы будут переходить сюда с педагогами из соседних школ.

Но в середине августа здание было готово на 93%, и срок строительства затянулся до ноября.

Еще одна крупная школа на 1000 мест сейчас строится в копейском поселке Тугайкуль. Накануне на площадке побывал глава региона Алексей Текслер и остался недоволен тем, что стройка затягивается. На этапе проектирования здесь были допущены серьезные ошибки, из-за которых пришлось корректировать документацию и вновь проходить госэкспертизу. Строители и глава областного Минстроя Юлий Элбакидзе получили распоряжение закончить школу к началу 2022 года.