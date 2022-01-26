На северо-западе Челябинска построят школу за 106 млн рублей

Проектирование образовательного учреждения проведут в 2022 году

В четвертом квартале 2022 года администрация Челябинска объявит аукцион на строительство новой школы в микрорайоне № 48 на Краснопольской площадке. Максимальная цена контракта составит 105,9 миллиона рублей. Об этом на конференции «Нацпроекты. Госзакупки» рассказал заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

Образовательное учреждение возведут на участке площадью 25,3 тыс. кв. м рядом с жилой высоткой на улице Мусы Джалиля, 1 и c детским садом № 48 (улица Маршала Чуйкова, 25б). Подрядчика для разработки проектно-изыскательской документации будущего учебного заведения управление капитального строительства администрации Челябинска выберет в конце января. Конкурс проводится с начальной ценой контракта 8,5 млн рублей. Средства на работы направят из городского бюджета.





Согласно техзаданию приступить к исполнению контракта подрядчику нужно будет ориентировочно 28 января. Выполнить проектно-изыскательские работы и получить положительное заключение государственной экспертизы необходимо не позднее 31 июля 2022 года. Судя по требованиям к проекту, заниматься в новой школе будут «только в одну смену». Однако пока точное количество учебных мест не определено. Срок строительства учреждения определят в разработанной документации, он еще неизвестен.

Добавим, что первую школу на Краснопольской площадке открыли в 2017 году. Образовательный центр № 2 находится на улице Скульптора Головницкого, 5. В 2020 году запустили крупнейшую в УрФО школу. Образовательный центр № 5 (улица Скульптора Головницкого, 13) принимает более 2 тыс. учащихся. Между Краснопольским проспектом и улицей Профессора Благих, где планируют построить новое учебное заведение, нет ни одной школы.