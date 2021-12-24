На Краснопольской площадке в Челябинске построят третью школу

Проект образовательного учреждения разработают в 2022 году

В микрорайоне № 48 на Краснопольской площадке построят школу. Образовательное учреждение возведут на участке площадью 25,3 тыс. кв. м рядом с жилой высоткой на улице Мусы Джалиля, 1 и c детским садом № 48 (улица Маршала Чуйкова, 25Б).

Подрядчика для разработки проектно-изыскательской документации будущего учебного заведения ищет управление капитального строительства администрации Челябинска. Конкурс с начальной ценой контракта 8,5 млн рублей уже объявлен. Средства направят из городского бюджета. Заявки от проектных компаний принимают до 21 января 2022 года. Аукцион назначен на 26 января, сказано на сайте госзакупок.





Согласно техзаданию приступить к исполнению контракта подрядчику нужно будет ориентировочно 28 января. Выполнить проектно-изыскательские работы и получить положительное заключение государственной экспертизы необходимо не позднее 31 июля 2022 года. Документацию будут разрабатывать по муниципальной программе «Капитальное строительство в городе Челябинске».

«В основу проектирования учебных помещений должен быть положен принцип универсального учебного кабинета, рассчитанного на организацию фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы. Во входных группах на первом этаже предусмотреть холл, помещения охраны с зоной отдыха и санузлом. Архитектурно-планировочные решения должны обеспечивать беспрепятственный доступ маломобильных групп населения во все помещения школы», — сказано в техзадании.

Кабинеты для начальных классов со своим входом разместят в отдельной части здания. Количество мест в школе пока что не определено. Однако, судя по требованиям к проекту, заниматься там будут «только в одну смену». Срок строительства учреждения предусмотрят в разработанной документации, пока что он неизвестен.

Школа в микрорайоне № 48 упоминается в программе комплексного развития социальной инфраструктуры Челябинска на 2016—2020 годы. Реализация проекта планировалась в этот срок. Образовательное учреждение изначально было рассчитано на 1500 мест.

Добавим, что первую школу на Краснопольской площадке открыли в 2017 году. Образовательный центр №2 находится ​на улице Скульптора Головницкого, 5. В 2020 году запустили крупнейшую в УрФО школу. Образовательный центр №5 (улица ​Скульптора Головницкого, 13) принимает более 2 тыс. учащихся. Между Краснопольским проспектом и улицей Профессора Благих, где планируют построить новое учебное заведение, нет ни одной школы.