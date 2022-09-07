В Челябинске заменят изношенные рельсы на месте схода трамваев

Текущий ремонт уже начался, основные работы на остановке «Обувная фабрика» пройдут в октябре

В Челябинске на месте схода трамваев проведут ремонт путей. Об этом сегодня, 7 сентября, заявили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. В ведомстве прокомментировали три случая схода трамваев с путей (два из них — на остановке «Обувная фабрика»), которые произошли с начала этой недели.

Напомним, утром в понедельник, 5 сентября, челябинцы стали свидетелями того, как вагоны сошли на выезде с кольца на улице Степана Разина и на проспекте Победы на остановке «Обувная фабрика». Многие предположили, что инциденты связаны с мокрыми путями. Сегодня в районе «Обувной фабрики» вновь произошел сход вагонов.

В Миндортрансе области объяснили, что трамвайные пути в Челябинске изношены, «имеют крайне неудовлетворительное техническое состояние, отсутствующую или разрушенную инфраструктуру». Чтобы исправить ситуацию и нормализовать работу подвижного состава, запланирован комплекс ремонтных работ на проблемных участках. Подробнее о том, какие участки трамвайных путей будут отремонтированы в 2022—2023 годах, можно прочитать здесь.

Пока же, по данным ООО «ЧелябГЭТ», на проблемном участке по проспекту Победы специалисты зафиксировали небольшое уширение колеи, износ внутреннего рельса.

«В настоящее время силами „ЧелябГЭТ“ проводится текущий ремонт: устанавливаются тяги для стяжки рельса, а в октябре изношенные рельсы будут заменены», — пояснили в службе.

Напомним, в Челябинске в рамках развития транспортной реформы идет ремонт трамвайных путей. В центре города прокладывают бесшумные рельсы. Также трамвайные пути обосабливают столбиками, поднимают над проезжей частью для предоставления приоритета подвижному составу.

Кроме того, в городе выходят на линию новые низкопольные трамваи. До конца 2022 года в Челябинске будут работать 30 новых трамваев. Все это позволит сократить время пассажиров в пути и сделать общественный транспорт доступным и комфортным.