В Челябинске на линию вышли два новых низкопольных трамвая

Составы отправили на маршрут № 20

В Челябинске 5 августа пустили на маршрут два новых низкопольных трамвая. Они отправились по направлению № 20 ЧМК — Медгородок. Вместе с горожанами комфорт нового транспорта оценил корреспондент ИА «Первое областное».

Всего в Челябинск поступят 30 современных трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Модели 71-628, которые сегодня вышли на линию, поступили на обкатку в июле, а сейчас в депо на обкатке уже четыре таких трамвая.

Новые трамваи вышли на маршрут № 20, позже их переведут на маршруты № 3 и № 16. Низкопольные вагоны обеспечивают комфорт для пассажиров с колясками и ограничениями в возможностях передвижения. В салоне есть место для колясок.

Вагоны оснащены Wi-Fi, USB-портами для подзарядки гаджетов, мультимедийным комплексом, кондиционером и системой обогрева. Кстати, в таких трамваях не придется ехать с открытыми настежь дверями: чтобы зайти в вагон и выйти, нужно коснуться сенсора.

Составы оборудованы камерами видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС. У безбилетников нет шанса — система считывает количество пассажиров и передает диспетчеру.

«Особое внимание уделено интерьеру: модная контурная подсветка, имеет не только декоративную, но и практическую функцию подсвечивания вагона, что особенно актуально в зимнее время года, когда рано темнеет. Более того, вагон оснащен кондиционером с функцией очистки и обеззараживания воздуха, а кабина водителя отличается повышенной эргономикой», — рассказали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Кресла в салоне рассчитаны на 33 пассажира. Напомним, накануне в первый рейс Челябинск — Миасс отправилась новая комфортная электричка. А до конца года электропоезда поступят еще на маршруты до Карталов и Златоуста.