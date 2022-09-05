Два трамвая сошли с рельсов в Челябинске

ЧП произошли в разных районах города

Сегодня утром, 5 сентября, в разных районах Челябинска сошли с рельсов сразу два трамвая. Об этом сообщили в паблике «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сход вагона при выезде с кольца на Степана Разина. Это надолго», — написали авторы поста.

Спустя некоторое время сход нового трамвая с рельсов произошел на остановке «Обувная фабрика» на проспекте Победы.



Причиной ЧП, скорее всего, стали мокрые от дождя рельсы.

На момент публикации материала общественный транспорт возобновил движение.