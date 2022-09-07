В Челябинске за 2022—2023 годы обновят 19 участков трамвайных путей. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области подробно объяснили, где проложат новые рельсы и заменят стрелки.
Напомним, в ноябре 2022 года в Челябинске должны завершить работы по обновлению трамвайных путей на трех улицах: Новороссийской, Дзержинского и на Копейском шоссе.
На участке ул. Новороссийской от ул. Машиностроителей до разворотного кольца у завода «Сигнал», а также на ул. Дзержинского от ул. Гагарина до ул. Многостаночников и на ул. Рождественского от Копейского шоссе до Меридиана полностью заменят рельсошпальную решетку, балласт и другие элементы. По Новороссийской также капитально отремонтируют участки от улицы Машиностроителей до переулка Петропавловский и далее до улицы Дербентской. Также обновят переезд проспект Победы — улица Косарева. Общая протяженность ремонтируемых участков — 6,3 км.
Исполнителем работ выбрано ООО «ЧелябГЭТ». Цена контракта — 500 млн рублей. Ремонт должен быть завершен до 10 ноября 2022 года.
В 2023 году запланировано отремонтировать:
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Свердловский пр. от Блюхера до Труда;
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ул. Машиностроителей на участке от ул. Масленникова до ул. Новороссийской;
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стрелочный узел «Депо № 1» (ул. Первой Пятилетки);
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стрелочный узел «Депо № 2» (Свердловский тракт);
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стрелочный узел «Монтажный колледж» (ул. Первой Пятилетки и ул. Горького);
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пр. Победы от Каслинской до Кирова;
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ш. Металлургов от Черкасской до Монтажников (частичный капремонт);
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замена 5 стрелочных переводов на кольце КБС;
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разворотное кольцо на 2-й Павелецкой (конечная ЧМК);
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разворотное кольцо на Чичерина;
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переезд шоссе Металлургов — ул. Жукова;
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замена 1 перевода на кольце «Завод им. Колющенко».