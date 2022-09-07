В Челябинске отремонтируют восемь участков трамвайных путей до конца 2022 года

В региональном Миндортрансе рассказали и о планах на 2023 год

В Челябинске за 2022—2023 годы обновят 19 участков трамвайных путей. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области подробно объяснили, где проложат новые рельсы и заменят стрелки.

Напомним, в ноябре 2022 года в Челябинске должны завершить работы по обновлению трамвайных путей на трех улицах: Новороссийской, Дзержинского и на Копейском шоссе.

На участке ул. Новороссийской от ул. Машиностроителей до разворотного кольца у завода «Сигнал», а также на ул. Дзержинского от ул. Гагарина до ул. Многостаночников и на ул. Рождественского от Копейского шоссе до Меридиана полностью заменят рельсошпальную решетку, балласт и другие элементы. По Новороссийской также капитально отремонтируют участки от улицы Машиностроителей до переулка Петропавловский и далее до улицы Дербентской. Также обновят переезд проспект Победы — улица Косарева. Общая протяженность ремонтируемых участков — 6,3 км.

Исполнителем работ выбрано ООО «ЧелябГЭТ». Цена контракта — 500 млн рублей. Ремонт должен быть завершен до 10 ноября 2022 года.

В 2023 году запланировано отремонтировать: