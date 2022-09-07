В Челябинске за 2022—2023 годы обновят 19 участков трамвайных путей. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области подробно объяснили, где проложат новые рельсы и заменят стрелки.

Напомним, в ноябре 2022 года в Челябинске должны завершить работы по обновлению трамвайных путей на трех улицах: Новороссийской, Дзержинского и на Копейском шоссе.

На участке ул. Новороссийской от ул. Машиностроителей до разворотного кольца у завода «Сигнал», а также на ул. Дзержинского от ул. Гагарина до ул. Многостаночников и на ул. Рождественского от Копейского шоссе до Меридиана полностью заменят рельсошпальную решетку, балласт и другие элементы. По Новороссийской также капитально отремонтируют участки от улицы Машиностроителей до переулка Петропавловский и далее до улицы Дербентской. Также обновят переезд проспект Победы — улица Косарева. Общая протяженность ремонтируемых участков — 6,3 км.

Исполнителем работ выбрано ООО «ЧелябГЭТ». Цена контракта — 500 млн рублей. Ремонт должен быть завершен до 10 ноября 2022 года.

В 2023 году запланировано отремонтировать:

  • Свердловский пр. от Блюхера до Труда;

  • ул. Машиностроителей на участке от ул. Масленникова до ул. Новороссийской;

  • стрелочный узел «Депо № 1» (ул. Первой Пятилетки);

  • стрелочный узел «Депо № 2» (Свердловский тракт);

  • стрелочный узел «Монтажный колледж» (ул. Первой Пятилетки и ул. Горького);

  • пр. Победы от Каслинской до Кирова;

  • ш. Металлургов от Черкасской до Монтажников (частичный капремонт);

  • замена 5 стрелочных переводов на кольце КБС;

  • разворотное кольцо на 2-й Павелецкой (конечная ЧМК);

  • разворотное кольцо на Чичерина;

  • переезд шоссе Металлургов — ул. Жукова;

  • замена 1 перевода на кольце «Завод им. Колющенко».