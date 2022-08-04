В Челябинске до конца 2022 года трамвайные пути на трех улицах обособят дорожными столбиками

Сейчас ведутся работы на Каслинской

В Челябинске продолжается обособление трамвайных путей. Сейчас работы ведут на улице Каслинской. До конца года планируется обособить дорожными столбиками три улицы. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

«В этом году планируется обособить три улицы — Каслинскую, Кирова и Труда — общей протяженностью порядка 7 км. Выбран временный вариант обособления дорожными столбиками. В будущем при проведении ремонтов трамвайных путей будет обособление полноценное, бордюрным камнем», — прокомментировал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Также в этом году рельсы обособят разметкой на улицах Труда и Карла Маркса.

«Это будет двойная сплошная разметка для исключения поворотов и разворотов личного транспорта через трамвайные пути в произвольном месте. Также в этом году планируется обособление улицы Российской от Победы до кольца ЧГРЭС бордюрным камнем», — добавил Александр Егоров.

Напомним, прошлой осенью в Челябинске начали проводить обособление трамвайных путей. В комплексе с обновлением другой инфраструктуры это позволит в ближайшие четыре года повысить среднюю скорость трамваев до 25 км/час. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

В 2021 году в городе обособили 20 километров трамвайных путей.