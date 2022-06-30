В центре Челябинска обустроят бесшумные рельсы

На трамвайных путях по улице Цвиллинга проведут благоустройство после капремонта

В центре Челябинска благоустроят территорию вдоль трамвайных путей по улице Цвиллинга после проведенного капремонта. Соответствующий аукцион на проведение работ появился на сайте госзакупок. Кроме благоустройства, подрядчик должен смонтировать пересечения путей по специальной технологии, которая уменьшит монотонный шум.

Подрядчика выберут 7 июля, а работы необходимо завершить осенью текущего года. Начальная цена контракта почти 85 млн рублей. После проведенного в прошлом году капремонта трамвайных путей на участке от улицы Тимирязева до улицы Торговой благоустроят пешеходные переходы, а верхнее строение путей в границах этих улиц планируется вымостить тротуарной плиткой.

«С целью снижения вибрационного шума для жителей ближайших домов будет использована алюминотермитная сварка рельсов, которая позволяет не только избавиться от монотонного шума, но и снизить расход электроэнергии путем уменьшения сопротивления движению состава», — пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Работы проходят в рамках транспортной реформы Челябинской агломерации.

Напомним, накануне челябинцы пожаловались на путаницу на трамвайных остановках по улице Цвиллинга из-за ремонта путей.