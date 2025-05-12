Артефакты из заброшек грозят челябинцам штрафами и лишением свободы

Разбираемся, чего нельзя делать в расселенных зданиях

Интерес к заброшенным, ветхим и хранящим историю домам был всегда. Из любителей погулять по зданиям и локациям, покинутым людьми много лет назад, возникли течения диггеров, руферов, сталкеров, дестройщиков. В Челябинске тоже есть такие исследователи, которые не прочь погулять по заброшкам и забрать на память какой-то артефакт. Чем грозит интерес к брошенному жилью, журналисту ИА «Первое областное» рассказал юрист Николай Попов.

«Школьники облюбовали расселенный аварийный дом на Свободы»; «Подростки каждый день залезают в заброшку на Свердловском проспекте» — такие сообщения периодически поступают в нашу редакцию. Кто-то боится, что ребенка поймает полиция, а вся ответственность ляжет на него, родителя. Кто-то не понимает, почему «исследователи», не боясь, проходят в дома, которые расселили только месяц назад.

Начнем с главного: карается ли прогулка по заброшенному зданию какой-то ответственностью и может ли полиция арестовать вас? В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отметили, что привлечь за прогулки по брошенным зданиям они не могут. Тут могут сработать только частные случаи: например, ребенок гулял по территории ночью. Тогда уже все вопросы будут к родителям, которые во время комендантского часа отпускают детей неизвестно куда.

Юрист Николай Попов подтверждает: если объект никак не охраняется, он не огорожен, не установлен специальный режим входа и есть возможность свободного доступа туда, то административная или уголовная ответственность не наступает.

«У нас есть статья 20.17 Кодекса об административных правонарушениях, но она относится к объектам, у которых установлен пропускной режим, есть охрана. В таком случае уже можно говорить о какой-то ответственности. Но если это открытая территория, то сам факт присутствия на ней не является нарушением», — отмечает Николай.

Имущество, которое по-простому называют заброшками, в определенный момент переходит в ведение определенной инстанции, например администрации Челябинска. Тогда этот объект находится на условном балансе, и муниципалитет вправе устанавливать определенный режим пользования, ответственности, а также выставлять охрану.

Гулять по заброшкам можно, но есть одно «но». Выносить даже из брошенных домов ничего нельзя. В статье 225 ГК РФ есть такое понятие, как бесхозяйная вещь: она не имеет собственника, собственник ее неизвестен или он от вещи отказался.

«Нельзя определять на глаз, является ли вещь бесхозной, поэтому о любой находке необходимо заявить, в противном случае появляется состав хищения. В российском праве есть административная ответственность за хищение и уголовная», — подчеркивает юрист.

Итак, забрал «на память» что-то из заброшки на сумму 1000 рублей — попал под статью 7.27 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хищение). За это придется заплатить штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества (но не менее одной тысячи рублей), отбыть административный арест до 15 суток либо пойти на обязательные работы до 50 часов.

Украл что-то дороже (челябинцы так по окнам-дверям-шкафам вынесли дом № 6 на Свердловском проспекте) — будь добр, знакомься со статьей 158 УК РФ. Пункт «б» части 2 даже предусматривает отдельный состав преступления с проникновением в помещение.

«Несмотря на то что объекты являются условно заброшенными и в них никто не проживает, они остаются объектами недвижимости, пока не сняты с учета. Поэтому указанная часть также применяется, так как она включает и случаи проникновения в нежилые помещения», — делится Николай Попов.

Итак, за кражу из заброшки можно «заработать»:



штраф до 200 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода за период до восемнадцати месяцев);

обязательные работы до 480 часов;

исправительные работы до 2 лет;

принудительные работы до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового;

лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы до одного года или без такового.

Если вывоз имущества из заброшенных зданий происходит открыто, то это уже квалифицируется как грабеж. Что за это грозит? Обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы от 2 до 4 лет, принудительные работы до 4 лет, арест до 6 месяцев или лишение свободы до 4 лет.

Еще хуже, если челябинцы решили что-то оставить на память от пустующего объекта культурного наследия. По статье 243 УК РФ уничтожение или повреждение памятников истории и культуры наказывается штрафом до 3 миллионов рублей (или в размере заработной платы за период до 3 лет), обязательными работами до 400 часов, принудительными работами до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

От редакции добавим: прогуляться с фотоаппаратом по заброшкам и наделать снимков для соцсетей можно. Но чаще всего эти дома — полуразвалившиеся, в них страшно находиться. В доме на Свердловском проспекте, в котором наши корреспонденты снимали фоторепортаж, обгорели деревянные лестницы почти во всех подъездах, поэтому подняться выше вторых этажей опасно. И если вы решаетесь пойти в аварийное здание, то нужно понимать — вы берете на себя ответственность за свою жизнь. И никто не гарантирует, что на вас не рухнут перекрытия.