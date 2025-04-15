В Челябинске установят памятник Плевако

Для этого демонтируют фонтан «Пробуждение»

В Челябинске на пересечении улиц Воровского, Елькина и Тимирязева перестроят сквер и установят памятник адвокату Федору Плевако. Начальная цена контракта 28 миллионов рублей, соответствующий аукцион появился на официальном сайте госзакупок.

Помимо памятника, в сквере установят новые фонари и прожекторы, заменят тротуарную плитку и бордюры, установят ступеньки перед памятником. В сквере демонтируют два дерева, старые скамейки и урны, на их месте установят четыре качели, 10 новых скамеек, 12 урн. Высадят новый газон.

Чтобы поставить «архитектурный ансамбль памятника», здесь демонтируют фонтан «Пробуждение» со скульптурой заплетающей косу девушки. Будет ли он установлен в другом месте, пока неизвестно.

Фото: Андрей Ткаченко

Работы планируют завершить до 1 августа этого года.

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