Костюм из сериала «Плевако» появился в музее Троицка

Он станет частью постоянной экспозиции

Троицкий краеведческий музей пополнился необычным экспонатом — костюмом из исторического сериала «Плевако», который снимали в том числе в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном Минкульте.

Костюм отражает не только оформление картины, но и эпоху конца XIX — начала XX века, когда работал адвокат Российской империи Федор Плевако. Этот экспонат — не просто одежда, а часть истории, которая помогает лучше понять характер и судьбу главного героя.

Напомним, презентация первой серии детектива прошла в Троицке в конце 2024 года. На премьеру приехал и исполнитель главной роли Сергей Безруков. Тогда он поделился, что виды Троицка прекрасно передают дух дореволюционной Москвы, а в последней серии зрители увидят и троицкий собор. Актер также отметил, что хочет привезти в Челябинскую область свой спектакль «Капитанская дочка».

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