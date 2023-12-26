Сегодня, 26 декабря, в челябинских школах из-за метели отменены занятия во вторую смену для всех классов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Занятия отменены по решению оперативного штаба «в связи с неблагоприятными погодными условиями».
Сегодняшнее утро началось с 10-балльных пробок в Челябинске и заторов на междугородних трассах из-за метели. Несколько человек спасатели эвакуировали из застрявших в снегу автомобилей. На дороги вывели дополнительные экипажи ДПС.
По прогнозам, снежная буря может задержаться в Челябинской области на два-три дня.