В Челябинске из-за метели отменили занятия в школах во вторую смену

Дома останутся учащиеся всех классов

Сегодня, 26 декабря, в челябинских школах из-за метели отменены занятия во вторую смену для всех классов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Занятия отменены по решению оперативного штаба «в связи с неблагоприятными погодными условиями».

Сегодняшнее утро началось с 10-балльных пробок в Челябинске и заторов на междугородних трассах из-за метели. Несколько человек спасатели эвакуировали из застрявших в снегу автомобилей. На дороги вывели дополнительные экипажи ДПС.

По прогнозам, снежная буря может задержаться в Челябинской области на два-три дня.