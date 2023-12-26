В Челябинской области ввели ограничение движения на участках федеральных трасс

Снегопады обрушились почти на всю территорию региона

Из-за сильного снегопада, ограничения видимости, метели, порывов ветра до 16 м/с, гололеда сегодня, 26 декабря, с 11:00 по местному времени введено временное ограничение движения на участке федеральной трассы А‑310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан, сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

Ограничение движения распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных грузов и/или крупногабаритных грузов, легковые такси.

Ориентировочно запрет снимут в 15:00 по местному времени, но в зависимости от погодных условий время окончания ограничения может быть изменено.

Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ УПРДОР «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (Telegram).