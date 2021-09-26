В Челябинске устанавливают бордюры вдоль трамвайных линий

От автомобилистов планируют обособить 10 километров путей

В Челябинске начали обособлять трамвайные пути бордюром. Первые бортовые камни уже устанавливают на улице Горького. Всего будет отделено 10 километров линий, сообщил на своей странице в социальной сети «Твиттер» заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

«В Челябинске началось физическое обособление трамвайных путей бортовым камнем. Всего будет отделено 10 километров линий. Еще один шажок на пути к скоростному трамваю!»— написал Александр Егоров.

При этом чиновник приложил карту, где зеленым цветом выделены участки, которые будут обособлены бордюрным камнем. Среди них — участки на улицах Первой Пятилетки, Горького, Рождественского, Цвиллинга, проспекте Победы и некоторых других.





Отметим, жители Челябинска нередко жаловались в социальных сетях на то, что маршрутчики и автомобилисты объезжают пробки по трамвайным путям. Теперь же бордюр станет серьезным препятствием для нарушителей Правил дорожного движения.