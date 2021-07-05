Без пробок и ДТП: в Челябинске трамвайные пути выделят столбиками и разметкой

Водители машин и другого транспорта не смогут выехать на рельсы

В Челябинске 30 километров трамвайных путей выделят от остальной проезжей части. Автомобилисты не смогут выезжать на них. Это позволит сделать этот вид общественного транспорта комфортным и быстрым — двигаться трамвай сможет без пробок, сообщили в региональном Миндортрансе.

«По статистике, в автомобиле в среднем едет один — три человека, в то время как современный трамвай может вмещать в себя более ста пассажиров. Сделать так, чтобы трамвай двигался без пробок, поможет отделение его от остального транспорта (обособление)», — уточнили в министерстве.

Обособление трамвайных путей собираются выполнить несколькими способами: при помощи разметки, знаков, дорожных столбиков и бортового камня. Это позволит повысить скорость и регулярность движения трамвая, исключит выезд на трамвайные пути автомобилей и снизит аварийность на трамвайных путях.

«По данным ГИБДД, в 2020 году было совершено 163 ДТП с участием трамваев, за истекший период 2021 года — уже 77. Средняя скорость движения трамваев в городе составляет 17—19, а в часы пик снижается до 8—12 км/ч. Особенно это характерно для участков путей на улицах Труда, Свободы, Российской, Карла Маркса, Цвиллинга, проспекте Победы», — отметили в Миндортрансе региона.

При помощи дорожной разметки отделят 12 участков:

• Карла Маркса ул. от ул. Цвиллинга до ул. Российской

• Каслинская ул. от Комсомольского пр-та до пр-та Победы

• Победы пр-т от Свердловского пр-та до ул. Кирова

• Победы ул. от ул. Российской до ул. Горького

• Рождественского ул. в районе пересечения с а/д Меридиан

• Свердловский пр-т от ул. Блюхера до ул. Труда

• Труда ул. от Свердловского пр-та до ул. Красной (в одну сторону)

• Труда ул. от ул. Красной до ул. Кирова

• Труда ул. от ул. Цвиллинга до ул. Братьев Кашириных

• Труда ул. от ул. Российской до а/д Меридиан

• Цвиллинга ул. от ул. Труда до пр-та Ленина.





Еще 11 участков сделают обособленными при помощи дорожных столбиков:

• Каслинская ул. перед пр-том Победы при движении с севера

• Каслинская ул. от Комсомольского пр-та до Кожзаводской ул.

• Победы пр-т от Каслинской до Кирова

• Победы пр-т от Попова до Горького

• Рождественского ул. в районе пересечения с а/д Меридиан

• Труда ул. перед ул. Красной при движении с востока

• Труда ул. от Елькина до Кирова

• Свердловский пр-т, д. 48 (от кругового перекрестка до въезда ко Дворцу пионеров)

• Свердловский пр-т от Ленина до Сони Кривой

• Свердловский пр-т перед Воровского при движении на юг

• Свердловский пр-т на пересечении с Курчатова.





Также 9 участков отделят бортовым камнем:

• Блюхера ул. от ул. Салтыкова до ул. Курчатова

• Гагарина ул. от ул. Дзержинского до сквера у Копейского ш.

• Горького ул. от остановки «Ул. 5 Декабря» до пр-та Победы (в одну сторону, на север)

• Дзержинского ул. от ул. Лизы Чайкиной до ул. Машиностроителей (с одной стороны)

• Победы пр-т от ул. Кирова до ул. Болейко

• Рождественского ул. от пр-та Ленина до ул. Малогрузовой

• Первой Пятилетки ул. от а/д Меридиан до ул. Горького

• Победы пр-т от ул. Болейко до Российской ул.

• Цвиллинга ул. от ул. Тимирязева до ул. Торговой.

Напомним, 80 процентов челябинцев поддержали идею сделать движение трамваев в городе обособленным. Голосование проходило на платформе «Активный житель 74».



2 июля губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в Московском урбанистическом форуме. Он рассказал о транспортной реформе в регионе, в том числе о модернизации общественного транспорта. По словам главы региона, за два года в области обновят весь троллейбусный парк и в течение двух-трех лет весь трамвайный парк. Кроме того, в 2024 году в Челябинске запустят метротрамвай.