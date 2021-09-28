Андрей Якимов: «Начал знакомиться со своей работой по обращениям жителей и их жалобам на транспорт»

Новый начальник управления транспорта Челябинска — об обновлении городского транспорта, кадровом «голоде» и состоянии маршруток

Чуть больше двух месяцев назад в Челябинске назначили нового начальника управления городского транспорта — им стал Андрей Якимов. О первых результатах работы, планах по обновлению подвижного состава, кадровом «голоде» в пассажирских транспортных организациях и состоянии маршруток Андрей Якимов рассказал в интервью ИА «Первое областное».

— Андрей Владимирович, вас назначили совсем недавно, и большая часть первоочередных задач досталась вам «по наследству» от прежнего руководителя. Можете озвучить их?

— Первоначальная задача, которая стояла передо мной, как и перед любым руководителем, — это кадровые вопросы. Нужно было понять, какие специалисты работают в управлении, включая руководителей транспортных предприятий, какие у них есть насущные проблемы. Задачи были понятны, никаких кадровых революций не проводилось. Коллектив в управлении профессиональный и сплоченный.

Если говорить о задачах, которые стояли перед управлением и на данный момент успешно решены, то это, например, закупка 150 автобусов по программе «Чистый воздух» в рамках национального проекта «Экология». Была составлена конкурсная документация, проведены торги. Кстати, по результатам торгов было падение цены, что позволило увеличить количество закупаемых машин на 7 единиц.

Поставщиками автобусов стали две организации. До 19 ноября этого года все машины несколькими партиями должны прибыть в Челябинск. Это низкопольные машины большого класса. Большая часть из них использует в качестве топлива компримированный газ, остальные — сжиженный природный газ.

Вообще важная задача сейчас — обновление всего подвижного состава, не только автобусного парка, но и электротранспорта. В этом году 30 новых трамваев уже закуплено.





— Выход нового вагона на линию в начале сентября был омрачен тем, что трамвай сошел с рельсов. Удалось выяснить, как посторонняя деталь оказалась на путях?

— В этот день я сам выезжал на место схода вагона, следил за результатами расследования, смотрел записи с камер, которые установлены в кабине трамвая и на улице. На рельсах был обнаружен фрагмент металлической детали. И он оказался, по воле случая, именно на пути нового трамвая, ведь до этого 21 вагон прошел — мы отсмотрели по камерам. Но как установить, откуда эта деталь появилась на путях? Возможно, с проезжающего ранее большегруза отлетела. Вагон быстро привели в порядок, и он продолжает работать.

— Несколько раз видела картину, что кондуктор обслуживает один вагон, а на остановке вынужден пересаживаться в другой, сцепленный, чтобы обслужить и там пассажиров. Есть дефицит в кадрах — кондукторах и водителях?

— Дефицит кадров, конечно, есть, но постоянно проводится работа по поиску сотрудников. Объявления с приглашением на работу водителей и кондукторов размещаем не только в Челябинске, но и в других городах области. Мы решаем сейчас эту проблему.





— Есть объективные причины, почему люди не идут на эти вакансии? Низкие зарплаты?

— Возможно, и в этом причина. Губернатором Челябинской области поставлена задача повысить зарплаты ключевым категориям работников транспортных предприятий — а это водители и кондукторы. Центр обучения для водителей давно существует на базе трамвайного депо № 1. Из других городов даже приезжают обучаться к нам, здесь высококвалифицированный состав преподавателей. В ООО «ОГТ» есть свой центр, где могут пройти обучение, а также повысить свою квалификацию водители автобусов.

— Наверное, еще в сознании многих профессия кондуктора не престижная, зазорная. Может, нужно менять этот стереотип?

— К слову, на днях мы были в автобусном депо, смотрели площадку, куда будем принимать новые автобусы. Навстречу шла красивая молодая девушка, и я был приятно удивлен, что она работает кондуктором. Значит, идет молодежь на такие вакансии все-таки. И даже при нынешнем уровне зарплаты.

Я вообще обратил внимание, что многие работники транспортных предприятий идут работать не только за рублем, честно скажем, но и из-за любви к профессии. Вот такие кадры бы нам не растерять. А если еще к этому энтузиазму удастся зарплату повысить — наверняка ситуация с кадровым «голодом» решится.





— В трамваях города в июле начали появляться валидаторы. Это попытка заменить недостающих кондукторов на линии или следование современным тенденциям?

— Появление валидаторов не означает, что кондукторов не будет. Они больше для облегчения их работы созданы. Кондуктор сможет принимать наличные деньги, а аппарат — безнал и транспортные карты. И не нужно забывать, что в системе транспорта продолжается цифровизация и валидаторы — это одна из мер ее поддержки.

— Сколько сейчас установлено валидаторов, какой процент транспорта ими оснащен?

— Сегодня валидаторами оборудованы 26 трамваев и троллейбусов и два автобуса. Планируется и дальше закупать это оборудование.

— Несколько лет назад шла речь о том, что в маршрутах могут появиться терминалы для безналичного расчета. Будут ли оборудовать ими маршрутки для удобства пассажиров и прозрачности работы перевозчика?

— Сейчас внедряем автоматизированную систему учета перевозок, посредством которой оплата проезда транспортной картой, в том числе и для льготников, возможна по ряду маршрутов, таких как № 13, 35, 36, 40, 46, 66, 85, 112.





— Читатели часто жалуются, что трамваи ходят не по расписанию, иногда приходится ждать нужный трамвай 30—40 минут. И с чем связаны такие перебои?

— Безусловно, такие ситуации бывают. Но они обусловлены либо техническими проблемами, порывом контактных сетей, например, либо ДТП на путях произошло и вагоны встали. Скорее всего, с этим и связаны жалобы. Но ДТП или аварию на сетях невозможно спрогнозировать. Целенаправленно временные паузы в работе трамвая никто не делает, график движения есть по каждому маршруту, и водители его придерживаются.

— Новые автобусы — это хорошо. Но у всего есть свой срок, транспорт со временем изнашивается. Как сейчас проходит обслуживание и ремонт автобусов?

— ООО «Общественный городской транспорт» имеет лицензию на гарантийное и постгарантийное обслуживание. Поэтому в случае поломки автобусы не простаивают, их ремонтируют, а потом уже ведут с заводом претензионную работу. Под новые автобусы предприятие приобретает дополнительное дорогостоящее оборудование для ремонта и обслуживания. Поэтому и новые автобусы предприятие готово принять и содержать.

Также важной задачей является развитие транспортной инфраструктуры. Сейчас в городе только одна автобаза на улице Молодогвардейцев. Мы планируем создать пусть небольшое, но отдельное автотранспортное подразделение со стоянкой, выпуском и обслуживанием на 50 автомобилей большого класса в Ленинском районе.





— А кто должен следить за состоянием салонов — как техническим, так и внешне аккуратным? В некоторые маршрутки садиться неприятно: повсюду грязь, мусор, рваные сиденья.

— Не так давно ко мне на личный прием приходила жительница города. Она сказала примерно то же самое: «Почему мы должны пользоваться таким транспортом?» И человек пришел не скандалить, а выразить мнение и обсудить, как можно улучшить ситуацию. Я заверил ее, что ситуация меняется. Во-первых, напомню, что закупается большое количество больших автобусов. Во-вторых, в маршрутках также наводится порядок. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но работа идет.

Убрать маршрутки с линии — это не решение проблемы в данной ситуации. Уйдут одни перевозчики, им на смену придут другие, а проблема может повторяться. Перевозчики готовы выполнять поставленные условия, в том числе закупать новые автобусы, переходить на газовое топливо. Но, чтобы вкладываться в покупку новых транспортных средств и организацию автохозяйств, они хотят понимать, когда начнется транспортная реформа, каким образом и в какие сроки она будет реализовываться.

Кроме того что необходимо следить за техническим состоянием транспорта, нужно объяснять водителям этику общения с пассажирами. Понимаю, что они целыми днями работают, все мы люди и усталость накапливается, но хамство и неуважительное отношение к пассажирам недопустимо. Я начал знакомиться с работой по обращениям и жалобам жителей на работу транспорта, поэтому в курсе, что происходит на маршрутах. Жалуются на хамство водителей, это надо решать. Кстати, хамство пассажиров водители и кондукторы тоже периодически отмечают.

— И как отрабатываете эти обращения?

— Я даже не ожидал, что подготовка ответов на обращения горожан в управлении так хорошо организована. Работы много, конечно, но сейчас небольшой отдел организовали по обработке обращений граждан. Человек в любой точке города заметил какую-то транспортную проблему, фото сделал, отправил нам. Я должен посмотреть, ответить и разобраться во всем. Поэтому все просьбы и предложения будут услышаны.





— Но ведь, наверное, не только ругают, но и хвалят иногда, и предложения дают?

— Да, много, постоянно предлагают, где маршруты новые пустить, где скорректировать интервалы движения транспорта, остановки сделать дополнительные, где можно льготный маршрут организовать — много таких обращений. Работу кондукторов не только ругают, но и хвалят часто.

— Многие думают, что чиновники не пользуются общественным транспортом и не знают насущных проблем.

— На самом деле я абсолютно спокойно, нормально могу проехать на общественном транспорте, оставив личный автомобиль.

— В городе ожидается масштабный проект — метротрам. Вы ранее возглавляли МУП Управление строительства метрополитена и транспортных сооружений «Челябметротрансстрой». Поможет ли ваш опыт в реализации проекта метротрама в городе?

— Опыт моей прошлой работы, безусловно, может пригодиться на новом месте. За время моей работы в МУП «Челябметротрансстрой» строительную площадку челябинского метрополитена посетили специалисты высокого класса в области метро- и тоннелестроения из Москвы и Екатеринбурга. Считаю, что мои личные и профессиональные контакты могут помочь при реализации проекта метротрама.

У нас в городе есть много хороших специалистов-метростроителей. Постоянный коллектив, обслуживающий строящийся метрополитен, сохранился даже при смене подрядчика — а это 120 человек.

— Сейчас закуплены новые трамвайные вагоны. А под метротрам подойдет этот подвижной состав или снова надо будет закупать вагоны других технических характеристик?

— Это будет понятно после завершения технико-экономического обоснования проекта, которое сейчас проходит. Мы же практически первые в стране, кто замахнулся на такой проект. До нас только Волгоград нечто подобное реализовывал. Кстати, хочу побывать в командировке в Волгограде — посмотреть, как у них это работает, перенять их опыт — это будет полезно.



