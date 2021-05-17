80 процентов челябинцев поддержали идею сделать движение трамваев в городе обособленным

Результаты голосования направят в комитет дорожного хозяйства для дальнейшей работы

На платформе «Активный житель 74» завершилось голосование по организации трамвайного движения и обустройству посадочных платформ. Большинство опрошенных (81,35%) поддержали обособление трамвайного движения от автомобильного, сообщает администрация Челябинска.

Правительство Челябинской области в 2021 году заключило контракт на покупку 30 новых трамвайных вагонов. Торги выиграла компания из группы «Синара». 10 трамваев поступят в областной центр до 1 сентября. Остальные до конца года выкупят у Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Трамваи будут низкопольные, с четырьмя дверями и климатической установкой, светодиодными указателями, видеопанелями, видеонаблюдением, точками доступа к Wi-Fi, разъемами для зарядки смартфонов, а также системой диагностики. Параллельно планируется провести масштабный ремонт трамвайных путей и переездов в этом и следующем дорожных сезонах, а также оптимизировать режим работы светофоров.

По результатам голосования, которое прошло на портале «Активный житель», 81,35% опрошенных поддержали обособление трамвайного движения от автомобильного. 9,48% горожан считают, что в этом нет необходимости, еще 9,17% челябинцев решили, что такие решения должны принимать специалисты.

Строительство трамвайных платформ для безопасной посадки и высадки пассажиров поддержали 91,59% проголосовавших, 3,36% — высказались против, 5,05% — за принятие решения специалистами. Полученные результаты голосования направят в комитет дорожного хозяйства Челябинска для организации дальнейшей работы.

Система электронных голосований «Активный житель 74» — это сервис регионального портала государственных и муниципальных услуг Челябинской области, который позволяет жителям совместно участвовать в управлении городом. Уникальная особенность проекта заключается в том, что решения, за которые проголосовало большинство пользователей, обязательны к исполнению властями. Инициатором запуска проекта выступило правительство Челябинской области.