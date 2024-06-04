В Челябинск для молитв о бойцах СВО привезут чудотворную икону XVII века

Горожане смогут поклониться Казанской иконе Божией Матери 6 и 7 июня

В храмах страны проходит Всероссийский молебен о Победе. Для этого по регионам везут подлинную святыню XVII века — московский образ Казанской иконы Божией Матери. В Челябинске икона будет находиться 6 и 7 июня.

«Казанская икона Божией Матери — одна из великих святынь нашего народа. Ее списки, наверное, есть во всех храмах России, и самое главное — много чудотворных списков. Один из них и провезут по всей России», — говорит секретарь Челябинской епархии, ключарь собора Рождества Христова протоирей Игорь Шестаков.

Икона была написана примерно в 1580 году. Именно перед ней в 1612 году, перед битвой за Москву с польскими интервентами, молились ополченцы во главе с Мининым и Пожарским. Икона была утеряна в 1918-м и чудесным образом обретена осенью 2023 года.

«Сегодня список отправился в серьезное путешествие. Это свидетельствует о том, что нам как никогда нужна духовная поддержка и единение. Мы живем в такое время, когда привыкли рассчитывать на кого-то, а сейчас многое зависит от нас и нашего вклада. Если мы действительно душой и всем сердцем хотим победы, если мы молимся за своих родных и близких, нужно прийти в кафедральный собор», — говорит отец Игорь.

Икона приедет в Челябинск в четверг, 6 июня. В 9:30 ее встретят на площадке у кафедрального собора Челябинска на проспекте Героя России Евгения Родионова, 1. Тут же, на улице, проведут и первый молебен.

Потом икону занесут в нижний храм, и здесь в течение всего дня она будет доступна для горожан. Митрополит проведет Божественную литургию, а в течение дня у иконы будут проходить молебные пения.

Поклониться иконе можно будет и в первой половине дня 7 июня. Но уже в 14:00 она отправится далее — в Оренбург. По дороге святыню завезут на полигон 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле, где идет подготовка бойцов перед отправкой на СВО.

«В зоне боевых действий я вижу, что многие бойцы хотят покреститься и получить нательный крестик, часослов. И единственное, о чем они просят священников, — чтобы за них молились. Это то, что мы можем сделать сегодня, приближая победу», — говорит военный священник, на днях вернувшийся из зоны СВО, иерей Илья Шамрай.

Ранее, 6 мая, митрополит Челябинский и Миасский Алексий во время Божественной литургии в Свято-Троицком храме Челябинска сообщил о старте Всероссийского крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери.

Напомним, ранее по регионам России в рамках массового молебна провезли другую святыню — частицу мощей святого великомученика Георгия Победоносца.