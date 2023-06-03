Ковчег с мощами Георгия Победоносца доставили в Челябинск

Где и когда можно будет прикоснуться к святыне и помолиться за воинов

Сегодня, 3 июня, в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска доставили мощи великомученика Георгия Победоносца, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии. Все желающие могут прийти в храм и помолиться за защитников Родины, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

«По благословению патриарха Кирилла у нас идет Всероссийский крестный ход, во время которого мощи великомученика Георгия Победоносца переносят в храмы разных городов, чтобы у людей была возможность помолиться перед этими святыми мощами о помощи нашим воинам. И Южный Урал, конечно же, не остается в стороне. Наши жители много делают для бойцов спецоперации, и молитвенная поддержка тоже нужна»,— сказал митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Ковчег с мощами будет находиться в храме до 20:00 3 июня.

Всероссийский молебен о Победе пройдет в Челябинске сегодня, 3 июня, в связи с чем в городе до вечера перекроют несколько улиц для безопасности верующих.

Напомним, молебен стартовал 6 мая на Поклонной горе по благословению патриарха Кирилла. Он пройдет в сотне российских городов, и в каждый из них будут доставлены мощи Георгия Победоносца.