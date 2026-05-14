Алексей Текслер поздравил Егора Ковальчука с назначением врио губернатора Брянской области

Уроженец Челябинска работал в родном регионе и возглавлял ЛНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к Егору Ковальчуку и поздравил его с назначением на ответственную должность. Уроженец Южного Урала стал временно исполняющим обязанности главы Брянской области. Это назначение Алексей Текслер назвал свидетельством особого доверия и высокой оценки профессиональных и личных качеств.

«Вы много лет проработали в родной Челябинской области, приобрели здесь значительную часть управленческого опыта, затем успешно решали сложные задачи во главе правительства Луганской Народной Республики. Уверен, что наработанные компетенции и лучшие практики, накопленные за эти годы, послужат надежной основой Вашей деятельности на благо жителей Брянской области. Желаю Вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, реализации всех задач и планов в новой должности!»— сказал Алексей Текслер.

Указ о назначении уже подписал президент РФ Владимир Путин. Егор Ковальчук работал вице-губернатором Челябинской области и главой Миасского городского округа. Он удостоен медали II степени «За заслуги перед Челябинской областью».