11 тысяч православных помолились Казанской иконе Богородицы в Челябинске

Сегодня святыню отвезут в Чебаркульскую танковую дивизию

В первый день пребывания Казанской иконы Божьей Матери в Челябинске перед ней помолились 11 тысяч человек. Святыню планируют отвезти в Чебаркульскую танковую дивизию. Оттуда она отправится в Оренбург, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.



Сегодня икона будет находиться в крестильной храме собора Рождества Христова. В 10 утра начнется архиерейская Божественная литургия. С 12 до 14 часов перед образом будут совершаться молебны с акафистом.

Икона отправится в Чебаркульскую танковую дивизию в 15 часов. Там духовенство епархии совершит молебен о Победе. Оттуда святыню направят в Оренбург.

Напомним, вчера в Христорождественский кафедральный собор прибыла чудотворная Казанская икона Божией Матери в рамках Всероссийского молебна о Победе.