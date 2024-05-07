Казанскую икону Божией Матери привезут в Челябинск

Город станет участником Всероссийского крестного хода

Накануне, 6 мая, митрополит Челябинский и Миасский Алексий во время Божественной литургии в Свято-Троицком храме Челябинска сообщил о старте Всероссийского крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Участником молебна станет и Челябинск, икону в город привезут 6 июня, передает пресс-служба Челябинской епархии.

Крестный ход, главной святыней которого стал недавно обретенный Казанский образ иконы Божией Матери, стартовал 6 мая и продлится до 4 ноября. Он охватит более 60 российских городов, в том числе Челябинск. В столицу Южного Урала икону привезут 6 июня, и уже 7 июня она отправится в другие города.

По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Казанский образ Пресвятой Богородицы — это святыня, особенно дорогая русскому народу, так как с ней связано преодоление одного из самых суровых и сложных периодов в отечественной истории — освобождение Москвы от поляков. По его словам, икона стала символом славных побед, сугубого водительства и покровительства Царицы Небесной над Россией.