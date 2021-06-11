У медвежонка с чебаркульского пляжа появился косолапый сосед из Перми

Животные будут проходить реабилитацию вместе

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Приют диких животных «Спаси меня» пополняют медвежата. Недавно туда поступила Варвара (это имя косолапой дали в приюте), гулявшая с хозяином по пляжу в Чебаркуле. Животному диагностировали диатез и истощение. Сейчас специалисты занимаются восстановлением здоровья дикого зверя.

На днях у Варвары появился сосед из Перми. По паспорту медвежонка зовут Баграт. Его доставили представители Росприроднадзора по Пермскому краю. История этого медведя неизвестна, специалистов приюта сейчас интересует здоровье животных.

«У Баграта есть проблемы с неправильным кормлением. Сейчас мы занимаемся его питанием. Но серьезных проблем нет. Варвара была запущеннее. Медвежата находятся в одной клетке. Подружились. Только мальчик оказался наглее — выселил девочку из домика», — рассказал ветеринарный врач и основатель приюта Карен Даллакян.

В скором времени и Варвара, и Баграт будут отправлены в Хабаровск на реабилитацию. Ранее туда уже поступил медвежонок Умка, которого нашли в апреле в коробке на заправке под Чебаркулем. Как оказалось, Варвара и Умка — брат и сестра. Животных ждет воссоединение.

Напомним, Варвара поступила к Карену Даллакяну после быстро облетевшего интернет видео, где мужчина выгуливает животное по городскому пляжу. На кадрах с медвежонком пытается играть местная детвора. Роликом заинтересовались представители министерства экологии Челябинской области и фонда зоозащиты «Спаси меня». Медвежонка изъяли, чтобы им занялись специалисты. Хозяин рассказал, что спас зверька от мороза. Он не знал, как поступить, и пытался выходить Варвару самостоятельно.