Житель Чебаркуля вывел медведя на прогулку по пляжу

Владельца животного ищет Минэкологии региона

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В выходные дни на одном из чебаркульских пляжей появился необычный купальщик. Мужчина привел на водоем медвежонка. С диким животным пытались играть дети, а сам косолапый бегал по пляжу даже без поводка. Министерство экологии Челябинской области объявило о поиске владельца животного.

Видео о том, как медвежонок бегает по пляжу, а за ним с удовольствием носятся дети, попало в руки к заместителю министра экологии Виталию Безрукову. Чиновник заявил, что выгул диких животных недопустим в общественных местах.

«Мы считаем недопустимым выгул диких животных в общественных местах, тем более на пляжах с детьми. На видео видно, что дети активно играются с маленьким мишкой. К сожалению, родители даже не ограничивали своих чад. Не нужно забывать, что это дикое животное, и последствия могли быть трагичными», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В министерстве экологии намерены найти мужчину, который привел на пляж, полный людей, медвежонка. Если медведь незаконным путем оказался в руках чебаркульского любителя диких зверей, то животное будет изъято, а в отношении хозяина возбудят уголовное дело.

На данный момент сотрудники Минэкологии уже начали проверку и подали заявления в полицию и Росприроднадзор.