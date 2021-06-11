Для достройки домов на Краснопольской площадке в Челябинске направят 265 млн рублей

Дольщики компаний «Радуга» и «Дедал-Комид» скоро получат свои квартиры

Фонд защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области объявил два аукциона на достройку домов на Краснопольской площадке. Итоги подведут в начале июля. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Один аукцион предполагает завершение строительства дома с номером 20.2, который ООО СК «Радуга» возводило в Курчатовском районе Челябинска на Краснопольской площадке в микрорайоне № 51 (жилой комплекс «Радуга»). Подрядчику нужно будет выполнить строительно-монтажные работы в рамках первого и второго этапов достройки проблемного объекта. Начальная максимальная стоимость контракта — 184,58 млн рублей. Согласно документации, жилой дом будет иметь две секции и десять этажей. В нем предусмотрено 305 квартир общей площадью 8,9 тыс. кв. м. Жилье предназначено для 325 человек.

Другой аукцион касается дома № 6 по улице Профессора Благих в микрорайоне 51а Курчатовского района Челябинска (жилой комплекс «Яркая жизнь»). Там необходимо завершить возведение недостроенного жилого здания ООО «Дедал-Комид». Начальная максимальная цена договора составляет 80,94 млн рублей. Этот дом будет двухсекционным с десятью жилыми этажами. Предусмотрено 109 квартир общей площадью 3,5 тыс. кв. м. Жилье получат 119 дольщиков.

Согласно графикам, основную часть общестроительных работ подрядчикам нужно будет завершить осенью этого года. Коммуникации в двух объектах следует установить в течение осени и зимы. Благоустройство запланировано на период до 30 мая 2022 года. Сдача домов в эксплуатацию, как указано в графике, — к 28 февраля 2022 года.

ООО СК «Радуга» входило в группу «Серебряный ключ». Ее владелец Александр Сребрянский с 2018 года обвиняется по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков жилых комплексов «Бриз», «Радуга» и «На Работниц». Без квартир и средств из-за недобросовестных действий застройщика остаются почти 2 тыс. человек. Дома жилого комплекса «Радуга» начинали строить в 2013 году. В итоге сданы только пять зданий из одиннадцати. С 2018 года строительство ЖК заморожено. В апреле 2020 года благодаря вмешательству правительства Челябинской области и за счет средств регионального фонда ЮУ КЖСИ сдала одну многоэтажку.

«Дедал-Комид» входил в группу компаний «Майлстоун Девелопмент». Договоры участия в долевом строительстве домов ЖК «Яркая жизнь» в Курчатовском районе заключались в 2014–2017 годах. Осенью 2017-го начались проблемы со сдачей объектов. До этого, в августе, один из руководителей фирм-застройщиков Антон Дудин уехал в США. Директора компаний похитили около 614 млн рублей 414 дольщиков. В декабре 2020 года гендиректору ООО «Майлстоун Девелопмент» Григорию Чурбакову предъявлено обвинение по двух статьям — мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.

Добавим, что благодаря работе правительства региона с федеральным фондом защиты прав дольщиков в Челябинской области удалось заменить застройщиков по 15 объектам. Это ООО СК «Радуга» (дома № 2.2, 20.2.1 этап, 20.2.2 этап), ООО «СтройДом» (дома № 4.1, 4.2, 5.4, 5.1/3), ООО «Регионпроект» (дом по ул. Славы, 14), ООО «Дедал-Комид» (дом №6), ООО «Инман» (дом по ул. Фонвизина), ООО «Стройинвест» (1, 2, 3-й этапы строительства дома в Копейске по Коммунистическому проспекту, д. 25) и ООО «КапиталДом» (дома № 6, 13).