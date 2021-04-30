Найденному в Чебаркуле медвежонку нашли новый дом в Хабаровске

Для животного подготовили необходимые документы для перелета в реабилитационный центр

Медвежонок Умка, которого нашли в коробке на заправке под Чебаркулем, в пятницу, 30 апреля, отправится к своей новой семье. Впереди у малыша авиаперелет в Хабаровск и встреча со своими собратьями в центре реабилитации для медведей.

Когда медвежонка нашли, он был настолько мал, что поначалу его приняли за щенка и взяли домой на передержку. Но спустя месяц поняли, что у животного привычки и повадки далеко не собаки. Так он оказался в приюте у основателя фонда зоозащиты диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна.

«Сотрудники Министерства экологии Челябинской области вместе с ГУ МВД области, Управлением Россельхознадзора и областного ветеринарного центра помогли оформить все необходимые документы на перелет медвежонка в другой регион. И это стало возможным благодаря слаженной работе всех ведомств. Сделать это было необходимо в короткий срок, чтобы медвежонок не успел привыкнуть к людям и адаптация его к новым условиям прошла как можно легче», — отметил заместитель министра Челябинской области Виталий Безруков.

Еще один подопечный зоозащитников — орел-могильник. Он покинул специализированный приют для птиц и продолжительное время находился на вольных хлебах, пока его не заметили в частном курятнике жители одного из поселков Челябинской области. Карен Даллакян также в присутствии регионального Минэкологии передал краснокнижную птицу сотрудникам питомника «Холзан», расположенного в Свердловской области.