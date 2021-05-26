Гулявшего по чебаркульскому пляжу медвежонка владелец спас от голодной смерти на морозе

Косолапого сегодня перевезли в челябинский приют «Спаси меня»

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На Южном Урале подходит к завершению история популярного медвежонка, которого на минувших выходных вывел на общественный пляж теперь уже бывший владелец. Отдыхающие чебаркульцы сняли видео, как с диким зверем пытаются играть местные дети. Оно быстро облетело интернет и попало в руки полиции, зоозащитникам и чиновникам их министерства экологии региона. Личность владельца мишки установили сразу. Сегодня за косолапым малышом приехал Карен Даллакян.

Медвежонок Маша (такую кличку дал теперь уже бывший владелец Вячеслав Левушкин) отправился в Челябинск. У жителя Чебаркуля мишка оказался в январе.

«Я подобрал его, слепого, похожего на котенка, на трассе, на перекрестке с Миассом, когда возвращался из ГЛЦ. Он был лысенький, я думал, что это вообще щенок. Потом со временем стало ясно, что это мишка. Я советовался с местными ветеринарами и созванивался с волонтерами, они давали рекомендации по кормлению. Первое время выпаивал его коровьим молоком каждые два часа», — рассказывает Вячеслав.

По словам мужчины, он даже не предполагал, что о найденном малыше нужно сообщить в министерство экологии и что содержать дикое животное дома незаконно.

Своему питомцу он отстроил просторный вольер с игровыми элементами. В жаркие дни вывозил на озера купаться. По словам Вячеслава, Маша любит водные процедуры. На одном из таких людных пляжей и было снято видео с медвежонком.

О том, что Маша уезжает, хозяин, может, и сожалеет, но не признается.

«У меня не было выбора: либо забрать ее себе, либо оставить на неминуемую гибель. Я знал, что ее надо выкормить и потом уже думать, как выпустить на волю», — говорит Вячеслав.

Сейчас косолапую Машу привезли в Челябинск на реабилитацию в центр помощи животным «Спаси меня». Медвежонка ждет ряд обследований, вакцинация, проверка на паразитов.

«По походке видно, что животное испытывало истощение. В этом возрасте должен идти интенсивный рост. Мороженое, шоколадки, которые давали ему на подворье, уйдут из рациона Маши», — сказал ветеринарный врач Карен Даллакян.

Дальнейшую судьбу Маши будут решать специалисты. В идеале — животное необходимо отправить в естественную среду обитания. Но есть проблема: Маша сильно привыкла к Вячеславу, и в реабилитационном центре ей надо учиться медвежьему характеру и повадкам дикого животного.

В этом году в Чебаркуле уже спасли медвежонка Умку и отправили в Хабаровск.