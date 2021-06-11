Алексей Текслер: «Экологически чистый общественный транспорт — крайне актуальный вопрос для наших промышленных городов»

Губернатор Челябинской области прокомментировал федеральный транш в 2,3 млрд рублей для закупки трамваев и автобусов на газе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер считает, что закупка 150 новых автобусов на газомоторном топливе для областной столицы и десяти трамваев для Магнитогорска положительно скажется на экологии региона. Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить из федерального бюджета 2,3 миллиарда рублей на приобретение транспорта в рамках проекта «Чистый воздух».

Большую часть средств — 1,9 млрд рублей — направят на покупку 150 автобусов на газомоторном топливе для Челябинска, на 370 млн рублей закупят десять трамваев для Магнитогорска. Южный Урал вошел в список четырех индустриальных территорий, между которыми распределили 4,8 млрд рублей на решение экологических проблем.

«Важное для региона решение правительства. Улучшение экологической ситуации региона — это комплексная задача, над решением которой мы совместно с федеральной властью постоянно работаем. И экологически чистый общественный транспорт — крайне актуальный вопрос для наших промышленных городов. Газомоторные автобусы для Челябинска и новые трамваи для Магнитогорска — реальный вклад нацпроекта „Экология“ в постоянное улучшение чистоты воздуха в наших городах», — прокомментировал решение правительства РФ Алексей Текслер.

В этом году в Челябинск поступят 30 новых трамваев. На Усть-Катавском вагоностроительном заводе уже начали производить первую партию вагонов. В соответствии с условиями техзадания, десять трамваев поставят в Челябинск к сентябрю, еще двадцать — до конца года.

В 2020 году в Челябинске обновили треть автобусного парка. По поручению Алексея Текслера приобретено 102 автобуса, работающих на экологичном топливе. Средства на это выделяли из областного бюджета.