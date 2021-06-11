В Магнитогорске период отключения воды сократили до 10 дней

В городе продолжается подготовка к отопительному сезону

В Магнитогорске идут плановые работы по подготовке к отопительному сезону. Глава города Сергей Бердников принял решение сократить срок отключения горячей воды на время проведения опрессовок и других ремонтных и испытательных работ. Вместо стандартных двух недель для магнитогорцев период отключения горячей воды установлен 10 дней и менее.

«Мы сократили период отключения горячей воды до 10 суток. В этом стандарте работает Москва и мы. Это серьезный рывок, и здорово, что было принято такое решение. Теплофикация проводит ремонт таким образом, чтобы работа была обеспечена потом весь отапливаемый период качественно, без остановок, как это было в прошедших годах», — сказал Сергей Бердников сегодня, 11 июня, на совещании в администрации.

Он отметил, что особое внимание уделяется состоянию сетей и минимизации теплопотерь. Для повышения эффективности работы и уменьшения потери тепла оборудование заменяется на более эффективное, а трубы устанавливаются из современных материалов.



Подготовка к отопительному сезону идет и в Челябинске. Так, в Металлургическом районе города продлили срок опрессовки.