«Танки лавиной ринулись в атаку»: челябинцы описывали Сталинградскую битву

Участники легендарного сражения делились воспоминаниями с редакцией городской газеты

Сталинградская битва изменила ход Великой Отечественной войны. Немцы были отброшены от Волги, они не смогли попасть в Ставрополье и на Кавказ. Героические сражения у города начались 17 июля 1942 года. Битва за Сталинград завершилась 2 февраля 1943 года при поддержке танков «Челябинские колхозники». Южноуральцы участвовали в разгроме немецкой армии. Очевидцы тех событий спустя годы вспоминали о главном сражении на Волге. Письма героев хранятся в Государственном архиве Челябинской области. В честь 83-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве ИА «Первое областное» публикует воспоминания земляков.





Александр Беленинов командовал орудием в деревне Орловке в окрестностях Сталинграда. Службу начал на Дальнем Востоке, но его гаубичный артполк перебросили к Волге. В его воспоминаниях — история о сражениях на подступах к Сталинграду осенью 1942 года, когда шла подготовка к контрнаступлению Советской армии.

«Дождались темноты и под покровом ночи переправились через реку Волгу, потом пешим строем прошли через город Сталинград и остановились в деревне Орловка против завода „Коммунар“. Заняли оборону, установили орудия и вели методический обстрел немецких позиций», — писал мужчина.

В письме Беленинов указывает, что в ночь с 1 на 2 октября немецкое командование предприняло атаку. Фашистам удалось окружить Орловку, и советские солдаты оказались в кольце. Нужно было вытащить орудие, чтобы оно не досталось противнику, что удалось сделать. После этого при налете вражеской авиации челябинца ранило осколком авиабомбы в правую ногу и раздробило коленный сустав. Мужчину отправили в госпиталь.

26 ноября, уже после начала контрнаступления, в газете «Челябинский рабочий» напечатали стихотворение поэта Михаила Львова «Поддержим сталинградцев».

Сердце советского жителя радо:

Наши войска наступают опять,

Черные полчища у Сталинграда

Выбиты, смяты, отброшены вспять.

Пленные. Трупы. Машины. Орудья.

Падает фриц, опрокинутый, ниц.

Слушая сводку, целуются люди,

Радости нету конца и границ.

Снова и снова, стране поклянемся:

Через железо к победе пробьемся.

Дружно поддержим суровый и милый

В битву идущий родной Сталинград,

Чтобы фашистские темные силы

Знали одну лишь дорогу: в могилу,

Знали одно направленье — назад.

Под Сталинградом и у самого города сражались бригады с Южного Урала — танковые из Верхнего Уфалея и Челябинска, стрелковая из Златоуста, механизированная из Челябинска. Южноуральцы служили и в составе разных воинских формирований.

Николай Макурин был механиком-водителем танка № 18 колонны «Челябинские колхозники». Эти боевые машины в решающий момент Сталинградской битвы разгромили немецкую армию. Мужчина работал на Челябинском Кировском заводе (название ЧТЗ в годы войны), обучал молодых парней мастерству вождения танка, а в канун 1943 года сам отправился на фронт.





«Танки „Челябинские колхозники“ подоспели как раз ко времени: Красная армия собирала мощный кулак для нанесения сокрушительного удара по гитлеровской армии. Метельным, студеным днем 26 января поступил боевой приказ рассечь пополам немецкую армию и соединиться с частями 62-й армии, сражавшейся в Сталинграде», — сообщал Николай Макурин.

Далее он описывает начало боя.

«Чуть развиднелось, танки лавиной ринулись в атаку. Фашисты создали, казалось, непробиваемую оборону. На пути стояли дзоты, бронеколпаки, врытые в землю танки. Вся местность была густо заминирована, опутана несколькими рядами колючей проволоки», — вспоминал мужчина.

Сопротивление противника было яростным и упорным, но танки из Челябинска таранили гитлеровскую оборону и, преодолев все препятствия, прорвались через огненный смерч.

«Вот когда мы с сыновьей благодарностью вспоминали золотые руки танкоградцев!» — писал участник сражения.





Танк Макурина первым оказался на северо-западном склоне Мамаева кургана. Там экипаж встретился с советскими солдатами 62-й армии. В честь соединения частей на том месте установлен памятник — постамент с тем самым танком.

Но не только эти боевые машины из Челябинска помогли победить Красной армии у Сталинграда. Впервые на Волге артиллеристы применили установки БМ-13 («катюши»), которые выпускал наш завод имени Колющенко. Моторы и коробки скоростей к ним делали в Миассе на автомобильном заводе, а снаряды производил завод имени Орджоникидзе.

Надежда Свистунова в 17 лет вместе с подругами ушла добровольцем на фронт. Девушки были медсестрами, они попали под Сталинград, а после оказались в обороне города на Волге.

«Обстановка была тяжелая, кругом разрушение и смерть. Большой ценой досталась советскому народу победа под Сталинградом», — пишет она.

Жительница Челябинска описала страшный бой в районе заводов «Красный октябрь» и «Баррикады». Один из полков почти полностью погиб. Смертельно ранен был командир. Другой начальник потерял зрение. Немецкие танки же все шли и шли.

«Артиллерийский расчет погиб, остался только один командир старший лейтенант Грачев. Будучи раненным, он обвязал себя бутылками с горючей жидкостью и бросился под головной танк. Он погиб, а атака фашистов была отбита»,— вспоминала женщина.





Надежда видела бои на Мамаевом кургане и пленение генерала Паулюса. Он и его подчиненные шли с опущенными головами через строй советских солдат. Медсестра была контужена, но после госпиталя вместе с полком участвовала в освобождении европейских стран и концлагерей, смотрела на поверженный Рейхстаг.

