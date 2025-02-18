«Не знаю, как остался жив»: ветеран из Челябинска вспоминает битву за Сталинград

В этом году Павел Чернышев отметит 102‑й день рождения

Павлу Петровичу Чернышеву 101 год, он участник Великой Отечественной войны. Войну он встретил в августе 1942 года в Сталинграде. Военный комиссариат Челябинска вместе с журналистами медиахолдинга «Первый областной» побывали в гостях у героя.

Родился Павел Чернышев 2 августа 1923 года в Акмолинской области на Севере Казахстана. Оттуда его и призвали на службу в 1942 году. После учебы попал под Сталинград.





«23 августа был самый страшный бой, из дивизии почти никого не осталось. Мы находились в районе Сталинградского тракторного завода в рабочем поселке Рынок. Как я остался жив, не знаю», — вспоминает Павел Петрович.

В исторической справке, посвященной событиям Сталинградской битвы, 23 августа называют «самым страшным днем для города». Там же описываются ожесточенные бои — средняя продолжительность жизни солдата в Сталинграде составляла около 15 минут. Это означало, что любой человек, будь то немец или русский, будучи внезапно заброшенным в город, едва имел шансы дожить до следующего дня.

«23 августа 1942 года Сталинград подвергся настолько масштабной бомбежке, что город покрыло бомбами как одеялом. Сталинград был практически сравнен с землей», — написано в документе.

Павел Петрович выжил, но получил тяжелое ранение в октябре 1942 года. Его эвакуировали в военный госпиталь в Саратове. Там он находился до декабря 1942 года. Говорит, что «увидел битву заново» после прочтения текста военного журналиста Константина Симонова.

«Я уже в госпитале прочитал материал этого журналиста и ужаснулся, как он все детально передал. Все было так», — рассказывает ветеран.

После госпиталя его распределили в минометную роту под Рязань при стрелковом батальоне. В 1943 году в составе роты он был отправлен на Запад, в сторону Ленинграда.

День Победы Павел Петрович встретил в Латвии. После войны работал секретарем партийной комиссии дивизии. Имеет награды: медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», дважды получил орден Красной Звезды и орден Отечественной войны I степени.





В Челябинск он приехал три года назад из Эстонии, живет с племянницей. Сотрудники Военной комендатуры Челябинска уже второй год навещают ветерана.

«С Павлом Петровичем мы познакомились в прошлом году, накануне Дня Победы, 79-й годовщины, приезжали, поздравляли его. Продолжаем его навещать каждый год. Сейчас мы собрались в преддверии Дня защитника Отечества», — поделился помощник начальника отделения гарнизонной патрульной службы Военной комендатуры Челябинска Роман Запасщиков.





Ранее мы писали, что вклад в победу в Сталинградской битве внесли танки ЧТЗ. Колонну «Челябинские колхозники» в сжатые сроки создали на народные деньги.



Добавим, что ИА «Первое областное» рассказывало о самых значимых местах города‑героя, о том, как слова южноуральского снайпера стали девизом солдат в Сталинграде и что под Волгоградом с почестями похоронили погибшего в 1942 году южноуральца.

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